入境處將軍澳新總部今日起投入服務　市民：地方清晰「唔難搵」

附近居民劉小姐上月底在聖德肋撒醫院誕下第二胎，並專程在新總部啟用後、前來辦理出世紙。她表示，從家中步行約10分鐘就到新總部，地方「唔難搵」，大樓內外亦有清晰指示，惟盼新總部可設停車場，為市民提供泊車的地方。劉小姐又稱，抵達前曾擔心會人多，但到來後發現人流不多，辦理速度快，不足10分鐘就完成流程，較之前在尖沙嘴辦理時需等待1小時左右「快咗好多」。

入境事務處總部遷至將軍澳，今日起投入服務。入境處長郭俊峯指，截至早上10點，已有約400人次使用入境處服務，預計每日有約6,500人次使用，與灣仔舊總部相約。

周先生一家就到新總部為太太申請新護照。「抱著BB仔，唔想行多路」的他指，雖然去新總部前「無做功課」，又認同路上「無瓦遮頭」，一旦落雨就會「有啲lea hea」，但地鐵站和馬路都有清晰的指示牌，且無需走人多的天橋，「一行上嚟就搵到（需要的）地方同服務」，故認為整體體驗令人愉快。

前來申請更換護照的陳先生同樣認為新總部較舊灣仔總部「就腳」，離開地鐵站出口後、步行約3分鐘就到。他指，新總部更大、更新、更舒服，感覺「空氣都流通啲」，而且人手及電子化的自助服務都較多，流程簡潔，申請換護照需時不到20分鐘，比以前「半個鐘頭、九個字」快。

入境事務處長郭俊峯指，新總部的運作大致暢順，截至上午10時，已有約400人次到新總部、使用入境處服務。

他續指，位於灣仔大樓8樓的人事登記處—港島辦事處將繼續在原址提供服務；因舊灣仔總部或於2026年前後拆卸，港島其他地方目前亦未有人事登記處，處方現正物色合適的新地方，預計在拆卸前搬到新址。

郭俊峯提醒市民除親身遞交申請外，亦可於網上進行申請，如電子簽證、網上辦理出生登記、網上申請特區護照服務等；並相信市民很快就會適應將軍澳總部，並在習慣使用新總部後，樂於前來使用所需服務。