入境處將軍澳新總部6.11啟用　新設婚姻禮堂內有星光效果 (多圖)

入境處將軍澳新總部6.11啟用 新設婚姻禮堂內有星光效果 (陳奕釗攝)

入境事務處的新總部將於下月11日啟用，內設婚姻登記處、婚禮禮堂、申請個人證件服務站等，預計每日有6,500人次使用。 入境事務處位於灣仔的入境事務大樓於1990年啟用，服務市民30多年。首席入境事務主任（服務質素）黃君彥指，大樓空間隨部門發展不敷應用，適逢政府決定分期將灣仔海旁3座政府大樓的辦公室遷往其他地區，以騰出用地發展會議展覽設施、酒店設施及甲級辦公室，故於將軍澳興建首個專屬總部。他續指，新總部位於將軍澳寶邑路61號，共有2座18層大樓，淨作業樓面面積達57,400平方米，可容納約3000名職員辦公，並讓入境處整合現時分散在不同地區和租用物業的辦公室及設施（如遣送審理及訴訟部的辦公室），盼有助提高服務水平和指揮效率。

新設婚姻禮堂可容納約80人 黃君彥又說，新設的婚姻禮堂可容納約80人，內有星光效果的特色背景幕牆，燈光系統也可調節主題色彩；禮堂外又設心型花圃，為新人及出席婚禮人士提供打卡地點。婚姻禮堂於3月起接受預約，並在6月26日啟用，將起碼有46對新人在禮堂辦理註冊。此外，新總部亦設44部「申請個人證件服務站」和10部「領取個人證件服務站」。黃君彥表示，「申請個人證件服務站」將有申請身分證及香港特區護照功能；待修訂相關法例後，合資格人士可在換領身分證時，以全自助形式利用「申請個人證件服務站」遞交申請，一站式遞交身分證及護照的申請。