入境處將軍澳總部今起可自助換身份證 3類人士適用 毋須預約

市民以往換領身份證，需要預約和會見登記主任等一系列程序。入境處宣布，今日推出自助申請香港身份證服務，3類合資格申請者可在將軍澳總部，透過全自助形式，辦理登記身份證的手續，毋須再事先預約，過程大約15分鐘。處方預計每日可額外處理900個申請。此外，自今日起，入境處會縮短簽發身份證的時間，由7天縮至5天。 保安局日前向立法會提出修訂《2024年人事登記規例》，允許市民經入境處的「申請個人證件服務站」，以自助形式遞交身份證申請，相關法例今日起生效。助理首席入境事務主任周佩玉表示，合資格人士有3類，包括因年滿18歲而需要換領成人身份證的人士、需要換領永久性居民身份證的人士，以及持舊身份證而需要換新證的人士。

周佩玉表示，所有合資格的申請者，可透過位於將軍澳總部的合共34個「申請個人證件服務站」，自助申請身份證，包括填寫和簽署電子表格、拍攝照片和套取指模等，毋須再如以往般事先預約和會見登記主任；而整個辦理過程大約需時15分鐘，與在傳統櫃位辦理時所需的時間相若。她續指，預計新服務可每日額外處理900宗申請，每星期可額外處理4,600宗申請。



享6次拍照機會 「申請個人證件服務站」會提供全自助服務，包括身份認證和拍照片等。在拍照方面，市民須特別留意，如頭髮蓋眼、表情過於誇張等，均屬不合規格的照片。屆時會有兩輪的照片拍攝，每輪可享3次機會，如最終仍未能通過，登記主任會提供協助。