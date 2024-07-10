入境處打擊黑工外賣員　議員促派南亞裔警員放蛇　外賣平台稱有措施預防

黃國：據知有粗糙假身份證能通過驗證 另外，黃國表示外賣平台亦應把關，加強核實外賣員的身份，以及由大廈保安出一分力，於上樓前登記身份證時幫忙核實身份證。他解釋，據其所知有不法分子分別利用粗糙製造的假身份證和身份證影印本，都能夠通過外賣平台認證和保安登記。同屬工聯會的立法會議員鄧家彪認同外賣平台需要負責，因為現時平台公司視外賣員是自僱人士，公司並非僱主，所以當發生黑工租用外賣平台帳號事件時「上唔到身」。

戶戶送：申請人身份須核實 有外賣平台表示，已有措施預防和打擊非法勞工行為。戶戶送香港區發言人向《am730》表示，知悉執法部門的最新行動，重申一直與有關部門緊密合作，並主動採取積極措施以杜絕任何非法行為。他稱，所有戶戶送外送專員必須符合於香港合法工作的資格，包括申請人身份須經過檢查和核實、確認所有外送專員具備適當的工作許可及身份證明文件等。戶戶送去年又推出身份驗證功能，要求外送專員在上線時驗證身份，如發現任何違規情況會即時終止其帳戶。