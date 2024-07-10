入境處打擊黑工外賣員　議員促派南亞裔警員放蛇　外賣平台稱有措施預防

入境處一連3日打擊非法勞工，拘捕8名從事外賣員工作的南亞裔非法勞工，以及3名外賣員帳號持有人，又指已主動聯絡本地3間主要外賣平台，要求加強核實外賣員身份。工聯會理事長、立法會議員黃國認為，政府應重視事件並解決問題，由源頭入手處理假難民現象，因他們持「行街紙」利用假身份證做「黑工」。他提及很多時候當社會、議員關注事件時，警方會加強巡查，但一段時間後又死灰復燃。他又表示，外人難進入南亞裔圈子，建議警方派南亞裔警員「放蛇」。
黃國：據知有粗糙假身份證能通過驗證
另外，黃國表示外賣平台亦應把關，加強核實外賣員的身份，以及由大廈保安出一分力，於上樓前登記身份證時幫忙核實身份證。他解釋，據其所知有不法分子分別利用粗糙製造的假身份證和身份證影印本，都能夠通過外賣平台認證和保安登記。同屬工聯會的立法會議員鄧家彪認同外賣平台需要負責，因為現時平台公司視外賣員是自僱人士，公司並非僱主，所以當發生黑工租用外賣平台帳號事件時「上唔到身」。
戶戶送：申請人身份須核實
有外賣平台表示，已有措施預防和打擊非法勞工行為。戶戶送香港區發言人向《am730》表示，知悉執法部門的最新行動，重申一直與有關部門緊密合作，並主動採取積極措施以杜絕任何非法行為。他稱，所有戶戶送外送專員必須符合於香港合法工作的資格，包括申請人身份須經過檢查和核實、確認所有外送專員具備適當的工作許可及身份證明文件等。戶戶送去年又推出身份驗證功能，要求外送專員在上線時驗證身份，如發現任何違規情況會即時終止其帳戶。
foodpanda：要定時通過人面識別認證
foodpanda回覆《am730》查詢指，一直全力配合有關當局的調查和行動，以及適時提供所需的資料，並再次重申絕不允許非法或違例工作。foodpanda表示，現已推出一系列措施預防及打擊相關問題，包括送遞員須以真實身份開立帳戶，過程要提供身份證明文件、居住地址及銀行戶口等資料，以及定時通過人面識別系統認證，才能接收訂單。