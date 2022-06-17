入境處打擊黑工拘捕22人

入境處於周一（6月13日）至昨日（6月16日），一連4日在全港各區展開反非法勞工行動，分別是代號「機靈行動」、「光影行動」、「曙光行動」及連同警務處執行的「冠軍行動」。行動中一共拘捕16名懷疑非法勞工及6名涉嫌聘用非法勞工的僱主，一共22人。

入境處搜查了59個目標地點，包括診所、食肆集中區、酒店、住宅大廈、餐廳、零售店鋪及街市，共拘捕2名懷疑非法勞工及2名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為2名女子，年齡分別為33及54歲。當中1名女子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。另外，因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為2名男子，年齡均為32歲。

此外，於「冠軍行動」中，執法人員於新界北區搜查了31個目標地點，包括洗碗工場、車房、回收場及住宅大廈，共拘捕14名懷疑非法勞工及4名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為8男6女，年齡介乎27至58歲。當中7男1女持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。其中1名男子亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證及1名女子亦涉嫌行使及管有他人身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為4名男子，年齡介乎26至59歲。當中12名懷疑非法勞工及4名涉嫌聘用非法勞工的僱主已交由入境處跟進。

入境處又重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰由原來的罰款35萬元及監禁三年，大幅提高至罰款五十萬元和監禁十年，以反映有關罪行的嚴重性。而有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。

僱主有責任確定僱員可合法受僱

根據法例，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者一經定罪，最高罰款5萬元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。根據法院判例，任何人士在決定聘用一名僱員前，必須確定有關僱員是可合法受僱。除了查閱僱員的身份證外，亦有責任向僱員作出查詢，如求職者沒有香港永久性居民身份證，僱主亦必須查閱求職者的有效旅行證件。違例者一經定罪，最高可被罰款15萬元及監禁1年。

入境處會審核是否有販賣人口元素

入境處會審核及識別販運人口受害人，對所有行動中被捕的容易受剝削人士（包括非法勞工、非法入境者、性工作者及外籍家庭傭工）進行初步審核。如初步審核結果顯示有任何販運人口指標出現，入境處人員會依據一份標準核對清單再作全面調查及識別程序，以確定當中是否有販運人口的元素，例如在招募階段是否涉及威脅及脅迫，以及是否存有剝削性質。被識別的販運人口受害人會獲提供各項支援和協助，包括緊急介入、診症和治療、輔導、收容或臨時住宿及其他支援服務。入境處呼籲販運人口受害人應立即向有關部門舉報有關罪行。