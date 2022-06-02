入境處打擊黑工 一連三日拘捕8人

入境處於周一（5月30日）至昨日，一連3日在全港各區展開反非法勞工行動，分別是代號「機靈行動」、「光影行動」及「曙光行動」。行動中一共拘捕六名懷疑非法勞工、一名涉嫌聘用非法勞工的僱主及一名涉嫌協助及教唆者，總共八人。

入境處搜查了47個目標地點，包括食肆集中區、工業大廈、裝修中單位、住宅大廈、餐廳及零售店鋪，共拘捕六名懷疑非法勞工、一名涉嫌聘用非法勞工的僱主及一名涉嫌協助及教唆者。被捕的懷疑非法勞工為兩男四女，年齡介乎30至54歲。當中一名女子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。

另外，兩名女子亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證；因涉嫌聘用非法勞工而被捕的僱主為一名32歲男子；而因涉嫌協助及教唆他人在港違反逗留條件而被捕的則為一名24歲男子。

入境處又重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰由原來的罰款35萬元及監禁三年，大幅提高至罰款五十萬元和監禁十年，以反映有關罪行的嚴重性。而有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。

僱主有責任確定僱員可合法受僱

根據法例，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者一經定罪，最高罰款5萬元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。根據法院判例，任何人士在決定聘用一名僱員前，必須確定有關僱員是可合法受僱。除了查閱僱員的身份證外，亦有責任向僱員作出查詢，如求職者沒有香港永久性居民身份證，僱主亦必須查閱求職者的有效旅行證件。違例者一經定罪，最高可被罰款15萬元及監禁1年。

入境處會審核是否有販賣人口元素

入境處會審核及識別販運人口受害人，對所有行動中被捕的容易受剝削人士（包括非法勞工、非法入境者、性工作者及外籍家庭傭工）進行初步審核。如初步審核結果顯示有任何販運人口指標出現，入境處人員會依據一份標準核對清單再作全面調查及識別程序，以確定當中是否有販運人口的元素，例如在招募階段是否涉及威脅及脅迫，以及是否存有剝削性質。被識別的販運人口受害人會獲提供各項支援和協助，包括緊急介入、診症和治療、輔導、收容或臨時住宿及其他支援服務。入境處呼籲販運人口受害人應立即向有關部門舉報有關罪行。