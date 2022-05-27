入境處打擊黑工 一連4日拘捕16人

入境事於周一（23日）至昨日，一連4日在全港各區展開反非法勞工行動。行動中一共拘捕10名懷疑非法勞工、5名涉嫌聘用非法勞工的僱主及1名涉嫌協助及教唆者。



反非法勞的「光影行動」、「曙光行動」中，入境處搜查了58個地點，包括食肆集中區、住宅大廈、餐廳、零售店鋪及菜檔，拘捕1男5女懷疑非法勞工、31歲至44歲，其中１男１女持有行街紙，及1名女子涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證；另1男1女涉嫌聘用非法勞工的僱主，47歲和49歲；另1名57歲女子涉嫌協助及教唆。



另外，連同警方執行的「冠軍行動」及「權能者行動」中，於中環及新界北區搜查了87個地點，包括工場、車房、按摩店、住宅大廈及貨倉，共拘捕3男1女懷疑非法勞工，29歲至44歲，當中3名男子持有行街紙；3名涉嫌聘用非法勞工的僱主，則為兩男1女，年齡介乎42歲至57歲。

僱主有責任確定僱員可合法受僱

根據法例，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者一經定罪，最高罰款5萬元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。根據法院判例，任何人士在決定聘用一名僱員前，必須確定有關僱員是可合法受僱。除了查閱僱員的身份證外，亦有責任向僱員作出查詢，如求職者沒有香港永久性居民身份證，僱主亦必須查閱求職者的有效旅行證件。違例者一經定罪，最高可被罰款15萬元及監禁1年。

入境處會審核是否有販賣人口元素

入境處會審核及識別販運人口受害人，對所有行動中被捕的容易受剝削人士（包括非法勞工、非法入境者、性工作者及外籍家庭傭工）進行初步審核。如初步審核結果顯示有任何販運人口指標出現，入境處人員會依據一份標準核對清單再作全面調查及識別程序，以確定當中是否有販運人口的元素，例如在招募階段是否涉及威脅及脅迫，以及是否存有剝削性質。被識別的販運人口受害人會獲提供各項支援和協助，包括緊急介入、診症和治療、輔導、收容或臨時住宿及其他支援服務。入境處呼籲販運人口受害人應立即向有關部門舉報有關罪行。