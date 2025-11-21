入境處拘34名黑工及僱主，外傭被炒匿港打工日薪可達500元。

入境處留意到有被解僱或提前終止合約的外傭，在香港逾期逗留並從事非法工作。入境處經調查及情報分析，成功鎖定多個目標地點，並於周二(18日)至昨日(20日)在全港多區進行大型反非法勞工行動，搜查27個目標地點，包括餐廳、酒樓及食物製造工場，一共拘捕34人，包括24名懷疑非法勞工、2名逾期逗留人士，以及8名懷疑聘用非法勞工的僱主。

被捕24名非法勞工，分別為1男23女，年齡介乎22至52歲，分別有13名逾期逗留的前外籍家庭傭工，10人持有「行街紙」，以及一名逾期逗留的內地訪客，他們大部分從事洗碗、清潔、廚房、雜工等工作，上班最長有接近一年，日薪約300至500元不等。至於被捕的2名逾期逗留人士，均為印尼籍女子，年齡介乎23至38歲。大部分都是被解僱的前外傭，多數是印尼籍。