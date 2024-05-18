入境處招聘體驗日反應熱烈　本年度冀聘380人(附投考貼士)

入境處今日(18日)起一連兩日，在屯門青山灣的入境事務學院舉辦招聘體驗日，包括有招聘講座、體能測驗及投考攻略等，有超過2,500人報名參加，反應熱烈，今日首場已有500人參與。處方計劃本年度招聘380名人員，100名入境事務主任以及280名入境事務助理員。
去年入境事務主任73人爭1職
入境事務學院副院長吳智康指，今年的招聘體驗日反應熱烈，超過2,500人報名參加，比上年升約64%，原定開辦3節的體驗活動，亦因為參與人數多而額外再加開了一節。他表示投考入境事務主任競爭一向激烈，去年處方收到近6,300份入境事務主任申請，較前一年增加四成，每73人爭1個職位，至於入境事務助理員亦收到了逾9,000份申請。
入境處計劃在本年度招聘380人員，包括100名入境事務主任，已接受報名，6月3日截止；以及280名入境事務助理員，該職位全年接受申請。
在內地上學的港生方面，入境處指去年收到超過250份申請，反應理想，未來兩周會於北京、上海、廣州展開招聘宣傳。
投考貼士
另外，入境處提供投考貼士，包括：
- 多了解入境處的工作性質、職能及相關職位的職責，並留意國家及社會的發展
- 審視自己的性格是否適合擔任相關的職務，能否善於溝通，對社會及世界是否有敏銳的觸覺; 以及是否講求團隊精神及紀律；而入境事務主任更需要具備領導才能及管理能力
- 要通過體能測試，考生應該及早作準備，亦須留意體能測驗中每項動作的要求
- 要通過小組討論，考生要多留意新聞時事、積極參與討論，並要清晰表達自己的意見；和
- 要通過即席演講，考生應確定主題和目的、掌握時間，並適當地運用肢體語言