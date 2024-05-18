入境處招聘體驗日反應熱烈　本年度冀聘380人(附投考貼士)

入境處今日(18日)起一連兩日，在屯門青山灣的入境事務學院舉辦招聘體驗日，包括有招聘講座、體能測驗及投考攻略等，有超過2,500人報名參加，反應熱烈，今日首場已有500人參與。處方計劃本年度招聘380名人員，100名入境事務主任以及280名入境事務助理員。

去年 入境事務主任73人爭1職

入境事務學院副院長吳智康指，今年的招聘體驗日反應熱烈，超過2,500人報名參加，比上年升約64%，原定開辦3節的體驗活動，亦因為參與人數多而額外再加開了一節。他表示投考入境事務主任競爭一向激烈，去年處方收到近6,300份入境事務主任申請，較前一年增加四成，每73人爭1個職位，至於入境事務助理員亦收到了逾9,000份申請。