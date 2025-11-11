入境處掃蕩黑工拘21人 揭菲傭無牌在越野電單車場當教練

入境處由上周二(4日)至今日(11日)一連8日在全港各區進行反非法勞工行動，搜查了47個目標地點，包括餐廳、酒樓、零售店舖、娛樂及活動場地、外傭中介公司及商業大廈單位等，共拘捕21名人士，包括14名非法勞工及7名僱主。

限時優惠吸引外傭學習賽車

其中，調查人員根據情報於前日(9日)突擊搜查上水一個越野電單車訓練場地，拘捕兩名35歲的菲律賓籍男性外傭，兩人當時身穿場地的制服及帽。據調查所得，兩名外傭的合約僱主為該場地的東主，懷疑被安排在場內維修、清潔電單車及充當教練，教導顧客駕駛越野電單車及穿著保護裝備，除了會收取每月合約最低工資，亦會額外收取約500至2000元的酬勞。不過，兩名外傭並無正式駕駛執照，亦無相關專業資格，此舉對自己以及其他顧客構成危險。入境處亦留意到場地會提供限時優惠，吸引外傭學習賽車。