入境處接34在台港人求助 全部安全 保險業聯會：明知地震續行程 部分保障失效

台灣花蓮外海前日發生7.2級地震，而台灣一直是香港人熱門旅遊點，加上正值復活節連清明節長期，在台港人更多，香港入境處至昨日共獲34名身在當地的港人求助，並確認他們正身處安全地方，處方表示已向求助人提供相關資訊及可行協助。有保險界人士提醒，如市民在地震等天災發生後才購買旅遊保險，以及在明知的情況下前往地震地區，即使預早購買旅遊保險，部分保障亦有可能失效。 東瀛遊執行董事禤國全昨日指，東瀛遊目前有11個旅行團在台北、台南、台中、宜蘭等地，涉約300名團友，全部安全並繼續原有行程。他又提到，4及5月共有6個旅行團前往花蓮，東瀛遊會留意當地情況，視乎觀光景點與受地震影響地方會否重疊，考慮是否要改變行程。

花蓮地震後，亦有不少訂了機票和酒店套票的「散客」如常出發；有市民坦言，對台灣發生地震確有少許擔心，故已即時購買旅遊保險。香港保險業聯會行政總監劉佩玲指，購買了旅保後，一旦目的地發生地震，可就取消或提早結束行程，或行程因交通受影響等提出索償，「一定要在地震發生前購買，一買了酒店套票，就要立即買旅遊保險買。」她補充指，在出發前7日內目的地發生地震，大部分可以受保，若地震後兩個月才出發，因預計屆時大部分交通及設施已恢復，則未必屬受保範圍。