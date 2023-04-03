入境處推1868 WhatsApp求助熱線　供在外港人求助 (附連結)

入境處繼早前推出1868熱線網絡數據電話功能及網上求助表格服務後，今日(3日)公布增設1868 WhatsApp求助熱線，以進一步方便香港居民在境外遇事或需要協助時與入境處協助在外香港居民小組(小組)聯絡，而現時就海外工作騙案特別設立的WhatsApp專線(852)5190 8909會由今日起停止服務。

海外工作騙案專線即日起停服務

需要協助的在外港人可透過有關途徑使用1868 WhatsApp求助熱線，包括使用WhatsApp發送訊息至(852)1868、掃描二維碼(見下圖)，或點擊相關連結。在境外遇事的香港居民可隨時以下列任何一種途徑與小組聯絡尋求協助：

致電(852)1868 透過入境處流動應用程式以網絡數據致電1868熱線 提交網上求助表格；或 發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線

入境處補充，熱線旨在為身處香港境外需要援助的香港居民提供協助，不適用於作一般查詢服務。如有其他關於入境事務處的查詢，可致電一般查詢熱線(852)2824 6111或電郵至[email protected]。入境處會繼續引入以其他社交應用程式運作的求助途徑，進一步提升便利在外遇事的港人與小組聯絡。