入境處搗破假外傭合約集團　拘近50人包括2骨幹成員

入境處搗破一個專門協助外傭以假合約申請簽證留港的不法集團，連日來已有50人落網，昨再拘捕兩名相信為集團骨幹成員的菲律賓裔男子。不法集團涉向每人收取2萬至4萬元報酬，製作虛假僱傭合約，協助外傭以假文件申請留港簽證。入境處估計集團運作半年，收益超益120萬元。

拘兩菲律賓裔集團骨幹成員

兩名菲律賓裔男子，疑為集團骨幹成員昨被布黑布蒙頭帶走，包括1名60餘歲香港居民，以及1名約40歲持俗稱行街紙的入境處擔保書的人士。集團成員以一個住宅單位作掩飾，入境處在單位內，搜獲大量懷疑虛假文書，包括涉案虛假外傭合約、銀行月結單和水費單等。