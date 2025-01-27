入境處擴展e-道使用年齡至7歲童 料今年首季實施 須為永久居民

e-道自2004年啟用以來，使用量已達逾20億人次。入境處宣布，擴展e-道的服務對象，年滿7歲、並持有有效的特區護照及香港永久性居民身份證的兒童，可使用智能身份證，以容貌識別技術辦理自助出入境手續，料20萬名兒童可使用新服務，料今年首季推出。入境處又指，去年約2.98億人次訪港，按年升四升；農曆新年期間料逾860萬人次出入境香港。

入境處回顧去年的工作情況。入境處長郭俊峯表示，為提升通關效率，入境處將在本年首季調整e-道服務的適用年齡，屆時年滿7歲、並持有有效的特區護照及香港永久性居民身份證的兒童，可使用智能身份證於e-道，配以容貌識別技術自助出入境；實施日期稍後公布，料約20萬名兒童適用。 此外，入境處預計於本年第三季在機場入境大堂推出新款e-道，合資格香港居民毋須出示旅行證件或二維碼，即可在入境時，以容貌識別技術核實身份。另外，處方亦正研究以容貌識別技術為基礎，研究讓私家車乘客可毋須出示旅行證件，便可完成出入境手續。皇崗口岸方面，重建後的口岸將採用「合作查驗，一次放行」的通關模式，並研究採用「三道閘門設計」的自助通道。

去年近 3 億人次出入境 回復疫情前水平 出入境人次方面，去年總出入境人次約2.98億，按年增加41%，已回復至疫情前水平。全年的訪港旅客入境人次約4,450萬，按年增加約31%。內地訪客入境人次約3,404萬，按年增加約27%。 農曆新年將至，是市民外遊和旅客訪港的高峰期。郭俊峯表示，按照入境處估算，農曆新年期間，約有867萬人次經各海、陸、空管制站進出香港；當中預計約有734萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港。他指，初二全日、初三上午及初五下午預計將會是出入境高峰，入境處會減少前線人員休假及加開櫃位等應付人潮，呼籲市民及旅客盡早規劃行程。

郭俊峯：續有桌球界人士欲來港 郭俊峯指，去年近14萬宗人才入境計劃的簽證獲批，按年增加約4000宗。此外，入境處將於今年開設新渠道，容許一定數量年輕、具備相關專業技術資格和經驗的非學位專才申請來港，投身人力極短缺的技術工種，優才計劃亦會在今年新增機制主動邀請頂尖及領軍人才來港發展， 早前兩名頂尖桌球手奧蘇里雲和卓林普成為香港居民，郭俊峯表示，有來自桌球界的其他人士有興趣來港，希望未來有更多不同行業界別的頂尖人才來港發展事業及生活。高才通計劃實行滿兩年，處方預計未來幾個月會是續期高峰，但政府無為續簽成功率制定指標，相信申請者是否續簽，除了找到工作與否，亦涉及個人意願等。

再有一名受困於東南亞國家的港人回港。郭俊峯表示，去年至今共接獲28宗求助個案，涉港人懷疑被誘騙至東南亞國家，其中17人日前已安全回港，另有一人今日(27日)稍後回港；至於餘下10宗個案，已按當事人或家屬意願提供協助。他又指，營救的困難，在於需要當地執法部門協助才能採取行動，期望能盡快把餘下的10人帶回香港。