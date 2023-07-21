入境處擴展e-道服務 外傭外勞非本地學生今可用

入境處自助出入境檢查(e-道)服務，讓市民便捷自動過境。但之前持香港智能身份證的外籍家傭等仍要經櫃枱服務辦理出入境手續。入境處宣布，今起擴展e-道服務(包括非觸式e-道)至合資格的外籍家庭傭工、非本地學生及輸入勞工；而利用e-道辦理出入境手續比櫃枱辦理時間快2倍，最快7秒可過關。入境處預計約42萬人受惠。

入境處昨公布，今起擴展e-道服務(包括非觸式e-道)至外籍家庭傭工、非本地學生及輸入勞工；而年滿11歲持有智能身份證的上述類別香港居民，只需使用有生物特徵認證技術的智能電話，免費下載入境處「非觸式e-道」流動應用程式登記，並經「智方便」平台做身份認證，日後出入境時便可使用e-道或非觸式e-道。完成登記後，此3類居民用非觸式e-道，打開該手機App產生加密二維碼，或使用智能身份證，使用非觸式e-道服務，配合容貌識別技術核實身份，e-道會印一張載有逗留條件及限期的入境標籤，取出標籤後，閘口打開便完成手續。

香港各個口岸現時設有超過700條e-道，當中超過600條為「非觸式e-道」。入境處於2021年12月推出「非觸式e-道」後，至今有260萬香港居民登記，今年上半年5,700萬出入境香港居民中，逾七成(約4,000萬人次)用e-道自助辦理出入境手續，當中1,200萬人次使用「非觸式e-道」。入境處助理處長(資訊科技)柯重鈺表示，新服務可為香港居民提供更方便快捷的方式出入境，而現時許多外傭會隨僱主一同出遊，使用非觸式e-道過關更為方便。他補充指，處方有信心可應付暑假出遊高峰期。