入境處擴展e-道 使用年齡至7歲童 料今年首季實施 須為永久居民

e-道自2004年啟用以來，使用量已逾20億人次。入境處宣布，擴展e-道的服務對象，年滿7歲、並持有有效的特區護照及香港永久性居民身份證的兒童，可使用智能身份證，以容貌識別技術辦理自助出入境手續；估計20萬名兒童可使用新服務，預計今年首季推出。入境處又指，去年約2.98億人次訪港，按年升四升；農曆新年期間料逾860萬人次出入境香港。

入境處昨回顧去年的工作情況。入境處長郭俊峯表示，為提升通關效率，入境處將在本年首季調整e-道服務的適用年齡，屆時年滿7歲、並持有有效的特區護照及香港永久性居民身份證的兒童，可使用智能身份證於e-道，配以容貌識別技術自助出入境；實施日期稍後公布，料約20萬名兒童適用。

此外，入境處預計於本年第三季在機場入境大堂推出新款e-道，合資格香港居民毋須出示旅行證件或二維碼，即可在入境時，以容貌識別技術核實身份。另外，處方亦正研究以容貌識別技術為基礎，研究讓私家車乘客毋須出示旅行證件，便可完成出入境手續。皇崗口岸方面，重建後的口岸將採用「合作查驗，一次放行」的通關模式，並研究採用「三道閘門設計」的自助通道。

去年近3億人次出入境 回復疫情前水平

出入境人次方面，去年總出入境人次約2.98億，按年增加41%，已回復至疫情前水平。全年的訪港旅客入境人次約4,450萬，按年增加約31%。內地訪客入境人次約3,404萬，按年增加約27%。