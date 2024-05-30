入境處新總部6.11啟用 46對新人預約婚姻登記

位於將軍澳的入境事務處新總部將於下月11日啟用，為處方轄下不同工作組包括優秀人才及內地居民組、外籍家庭傭工組等提供辦公地點；並設全新婚姻登記處，內有具星光效果變色婚禮禮堂。此外，新總部內設多個申請個人證件服務站，讓市民全自助辦證領證。入境處預計每日有6,500人次使用總部內服務。

入境處位於灣仔的入境事務大樓於1990年啟用，服務市民逾30年，樓高49層中有27層為入境處辦公室，面積約3.3萬平方米。首席入境事務主任(服務質素)黃君彥昨指，大樓空間隨部門發展不敷應用，適逢政府決定分期將灣仔海旁3座政府大樓的辦公室遷往其他地區，以騰出用地發展會議展覽設施、酒店及甲級辦公室，故於將軍澳覓地及興建首個專屬總部。

他續指，新總部位於將軍澳寶邑路61號，共有2座18層高大樓，淨作業樓面面積達5.74萬方米，可容納約3,000人辦公，並讓入境處整合現時分散在不同地區和租用物業的辦公室及設施，如遣送審理及訴訟部的辦公室，盼整合後提高服務水平和指揮效率。

與灣仔不同，新總部設出生登記處和婚姻登記處，並提供可容納約80人的婚姻禮堂。黃君彥介紹，禮堂有星光效果的特色背景幕牆，燈光系統也可調節主題色彩；禮堂外則設心型花圃，為新人及出席婚禮人士提供打卡地點。婚姻禮堂於3月起接受預約，並在6月26日啟用，目前已有46對準新人申請在禮堂辦理註冊。