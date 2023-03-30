入境處明推全新電子服務  合資格人士可網上辦理生死登記

入境處再增電子服務便利市民。因應《2023年生死登記(修訂)條例》將於明日(31日)生效，入境處將於同日推出推出全新電子服務。合資格申報人可就出生或死亡在網上辦妥整個登記程序，經郵遞方式收取相關證明書，無須親身前往登記處。

網上辦理出生和死亡登記電子服務將於明日推出，就網上辦理出生登記，若新生嬰兒的父或母其中一方為香港永久性居民，便可為其婚生子女於出生後42天內在網上遞交辦理出生登記申請。網上辦理出生登記期間，父母如需領取出生登記記項的核證副本(即「出生證明書」)，可同時在網上一併遞交申請，並選擇透過郵遞收取相關出生證明書及在網上繳交有關費用。

辦理死亡證期限延長至14日

至於網上辦理死亡登記電子服務，在新法例下，死於自然的個案辦理死亡登記的法定期限由現時的24小時延長至14日。申報人須於14日辦理死亡登記的法定期限內在網上遞交。申報人如需領取死亡登記記項的核證副本（即「死亡證明書」），亦可一併在網上遞交申請，並選擇透過郵遞收取相關死亡證明書及在網上繳交有關費用。

入境處提醒，合資格的申報人須先登記成為「智方便+」用戶，才可作出具法律效力的個人數碼簽署。申報人可透過「入境處流動應用程式」、入境處網頁或香港政府一站通網頁(www.immd.gov.hk/ebirthreg)或(http://www.immd.gov.hk/edeathreg)完成整個登記程序，全程無需親身前往出生或死亡登記處。除網上登記外，市民仍可沿用現有方式辦理出生或死亡登記，即親身前往相關出生及死亡登記處辦理。不論以甚麼方式辦理，有關登記的資格準則和費用均維持不變。