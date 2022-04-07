入境處明起恢復換身份證　多個出生年份換證期限調整 (附名單)

入境處各智能身份證換領中心明日(8日)將全面恢復服務，處方表示為有序地安排受影響人士辦理換證手續，保安局長鄧炳強已發出修訂命令，調整1954年或之前、1983至1984年及1987至2000年出生的香港居民的換證時間表，有關修訂命令將於本月27日提交立法會，進行先訂立後審議的程序。

符合申請資格人士 經修訂的申請限期 1983、1984、1987或1988年出生的舊款智能身份證持有人 2022年1月19日至7月23日 1989、1990或1991年出生的舊款智能身份證持有人 2022年4月8日至7月23日 1992、1993、1994或1995年出生的舊款智能身份證持有人 2022年7月25日至10月6日 1996、1997、1998、1999或2000年出生的舊款智能身份證持有人 2022年10月7日至12月10日 1954年或之前出生的舊款智能身份證持有人 2022年4月8日至2023年1月14日

入境處發言人表示，由於換證中心早前因疫情嚴峻而暫停服務，相關年齡組別的市民或未能按早前的換證時間表換新身份證，因此政府決定調整換證時間表，以確保換證計劃繼續有序進行。

呼籲毋須急於恢復初期換身份證

今次修訂除延長1983、1984、1987和1988年出生香港居民的換證限期，還調整1954年或之前及1989至2000年出生居民的換證時間表。發言人補充，已獲邀更換智能身份證的市民，毋需急於在恢復服務初期到換證中心換證，他們可在經修訂的申請限期內，預約辦理換證手續。