入境處榮獲Skytrax2025年全球最佳機場出入境服務大獎

入境處處長郭俊峯出席在西班牙馬德里舉行的頒獎典禮，他表示入境處能夠5度獲得該項殊榮，是對入境處一直秉承提供最優質出入境服務理念的肯定。入境處感謝主辦單位及世界各地旅客對入境處的支持和認同，更感謝一眾前線同事的專業表現和辛勤付出。處方會繼續精益求精，運用創新科技，推出更多便利旅客的措施，提供更優質的出入境服務，以鞏固香港作為國際航空樞紐的地位，積極配合香港的整體發展。

Skytrax是國際知名的專業研究航空運輸的顧問公司，其中主要業務是為世界各地機場和航空公司的服務進行意見調查。今次調查是在去年8月至今年2月期間進行，覆蓋全球接近600個機場，當中共收集了來自逾100個國家超過1,300萬名航空旅客對各機場服務的評分。



此外，郭俊峯在到訪西班牙期間，亦禮節性拜訪中國駐西班牙王國大使館，並與臨時代辦、公使屈潯就鞏固彼此聯繫和加強合作交換意見，同時向大使館對在當地遇事港人提供大力協助表示衷心謝意。郭俊峯亦到訪西班牙內政部，與國際關係局局長Elena Garzón Otamendi會面，就出入境管制等議題作出交流，並分享彼此在打擊非法移民及善用創新科技提升出入境服務的經驗。郭俊峯此行亦與多間當地傳媒會面，介紹香港最新情況，以及香港人才政策、簽證服務、出入境便利措施等。