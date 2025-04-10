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2025-04-10 18:13:14

入境處榮獲Skytrax2025年全球最佳機場出入境服務大獎

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入境處榮獲Skytrax2025年全球最佳機場出入境服務大獎

入境處榮獲Skytrax2025年全球最佳機場出入境服務大獎

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香港入境事務處在國際專業航空運輸研究機構Skytrax的年度旅客意見調查中，贏得2025年度全球最佳機場出入境服務大獎，是第5次獲得該項殊榮。

5度獲得該項殊榮

入境處處長郭俊峯出席在西班牙馬德里舉行的頒獎典禮，他表示入境處能夠5度獲得該項殊榮，是對入境處一直秉承提供最優質出入境服務理念的肯定。入境處感謝主辦單位及世界各地旅客對入境處的支持和認同，更感謝一眾前線同事的專業表現和辛勤付出。處方會繼續精益求精，運用創新科技，推出更多便利旅客的措施，提供更優質的出入境服務，以鞏固香港作為國際航空樞紐的地位，積極配合香港的整體發展。

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2025全球最佳航空公司排名榜：24.毛里裘斯航空 (Air Mauritius) 2025全球最佳航空公司排名榜：23.喀里多尼亞航空 (Air Calin) 2025全球最佳航空公司排名榜：22.荷蘭皇家航空公司 (KLM) 2025全球最佳航空公司排名榜：21.法國航空 (Air France) 2025全球最佳航空公司排名榜：20.斯里蘭卡航空 (Sri Lankan Airlines) 2025全球最佳航空公司排名榜：19.越南航空 (Vietnam Airlines) 2025全球最佳航空公司排名榜：18.星宇航空 (STARLUX Airlines) 2025全球最佳航空公司排名榜：17.泰國國際航空 (Thai Airways) 2025全球最佳航空公司排名榜：16.加勒比海航空 (Air Caraibes) 2025全球最佳航空公司排名榜：15.墨西哥航空 (Aero Mexico) 2025全球最佳航空公司排名榜：14.全日空 (ANA) 2025全球最佳航空公司排名榜：13.維珍航空 (Virgin Atlantic) 2025全球最佳航空公司排名榜：12.斐濟航空 (Fiji Airways) 2025全球最佳航空公司排名榜：11.長榮航空 (EVA Air) 2025全球最佳航空公司排名榜：10.土耳其航空 (Turkish Airlines) 2025全球最佳航空公司排名榜：9.阿提哈德航空 (Etihad) 2025全球最佳航空公司排名榜：8.澳洲航空 (Qantas) 2025全球最佳航空公司排名榜：7.日本航空 (Japan Airlines) 2025全球最佳航空公司排名榜：6.阿聯酋航空 (Emirates) 2025全球最佳航空公司排名榜：5.新加坡航空 (Singapore Airlines) 2025全球最佳航空公司排名榜：4.國泰航空 2025全球最佳航空公司排名榜：3.紐西蘭航空 (Air New Zealand) 2025全球最佳航空公司排名榜：2.卡塔爾航空 (Qatar) 2025全球最佳航空公司排名榜：1.大韓航空 (Korean Air)

Skytrax是國際知名的專業研究航空運輸的顧問公司，其中主要業務是為世界各地機場和航空公司的服務進行意見調查。今次調查是在去年8月至今年2月期間進行，覆蓋全球接近600個機場，當中共收集了來自逾100個國家超過1,300萬名航空旅客對各機場服務的評分。
　　 
此外，郭俊峯在到訪西班牙期間，亦禮節性拜訪中國駐西班牙王國大使館，並與臨時代辦、公使屈潯就鞏固彼此聯繫和加強合作交換意見，同時向大使館對在當地遇事港人提供大力協助表示衷心謝意。郭俊峯亦到訪西班牙內政部，與國際關係局局長Elena Garzón Otamendi會面，就出入境管制等議題作出交流，並分享彼此在打擊非法移民及善用創新科技提升出入境服務的經驗。郭俊峯此行亦與多間當地傳媒會面，介紹香港最新情況，以及香港人才政策、簽證服務、出入境便利措施等。

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