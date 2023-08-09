入境處瓦解假結婚集團拘主腦　涉誘求職者「模擬自己婚禮」呃資料　助申請「另一半」來港探親定居

入境處瓦解一個假結婚集團，拘捕49人包括集團主腦，涉嫌誘求職者「模擬自己婚禮」，實際是「假戲真做」從中取得所需個人資料和結婚證件，讓「另一半」來港探親及申請定居。
入境處調查行動組高級入境事務主任陳展康表示，今日早上進行代號「獵影」的執法行動，成功瓦解一個跨境假結婚犯罪集團。調查人員今早搜查兩個位於屯門和慈雲山的住宅單位，拘捕一名29歲香港居民男子，以及一名27歲香港居民女子，兩名被捕人士為一對情侣。其中，被捕男子相信是假結婚集團主腦，被捕女子則涉嫌有份參與假結婚。
集團安排逾40宗假結婚
入境處調查人員早前經情報分析及調查後，發現逾40宗犯案手法相近的懷疑假結婚個案，經深入調查後鎖定一個由被捕男子為首的假結婚集團，集團以招攬及安排香港居民與非本地居民進行假結婚而謀利。調查人員發現該集團相當熟悉內地婚姻登記安排，已運作一段時間，在2017至2019年間安排了逾40宗既「假結婚」。初步推算，個案涉及金額超過500萬元；連同今日的拘捕行動，至今已拘捕49人，包括15男34女，分別為35名香港居民及14名內地居民，被捕人士年齡介乎25至50歲。被捕的35名港人當中，有八成為30歲以下女士。調查行動目前仍然繼續進行，不排除將有更多涉案人士被拘捕。
社交平台登廣告聘「婚禮統籌顧問」及「婚禮助手」
根據調查所得，集團主要會在社交平台刊登招聘廣告，以「婚禮統籌顧問」及「婚禮助手」等職位和優厚薪酬招攬年青人，特別會以年輕女士為目標，廣告會寫明「女士優先」。集團騙取求職者個人資料後，訛稱為他們提供實習培訓，了解婚禮不同步驟和手續，誘使求職者「模擬自己的婚禮」。當求職者誤以為只是「試位」或「實習」時，犯罪集團實際是「假戲真做」，從假結婚過程中取得所需個人資料和結婚證件，讓「另一半」來港探親及申請定居。當求職者起疑時，集團會以可觀報酬利誘求職者，在半推半就的情況下最終參與假結婚勾當。
另外，調查亦發現被捕人士當中，有兩名香港居民女子受「男朋友」唆擺而進行假結婚勾當。該兩名女子先在交友平台認識同一名男子，並發展成情侶關係。其後該名男子分別以償還欠債及籌備婚禮為由，誘使兩名女子參與假結婚勾當以獲取報酬，但締結虛假婚姻後均未能收取任何報酬，最終亦與該名「男朋友」失去聯絡。
入境處一直十分關注非本地居民透過與香港居民假結婚以騙取香港居留身分的犯罪活動。入境處會繼續大力打擊任何人士透過「假結婚」騙取香港居留的非法活動。任何人士如以欺詐手段取得香港居民身分，將會被依法取消留港資格及身份證，涉案人士最後亦會被遣返原居地。
根據現行香港法例，任何人士如向入境處職員作出虛假申述乃屬違法，一經定罪，最高罰款為港幣15萬元及入獄14年，協助及教唆者同罪。任何人士為促致達成婚姻或取得關於結婚的證明書或許可證，明知而故意作出虛假誓言或作出或簽署虛假聲明乃屬違法，一經定罪，最高可被判處監禁7年及罰款。而干犯串謀欺詐罪行，一經定罪，最高亦可被判監禁14年。