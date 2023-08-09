入境處瓦解假結婚集團拘主腦　涉誘求職者「模擬自己婚禮」呃資料　助申請「另一半」來港探親定居

入境處瓦解一個假結婚集團，拘捕49人包括集團主腦，涉嫌誘求職者「模擬自己婚禮」，實際是「假戲真做」從中取得所需個人資料和結婚證件，讓「另一半」來港探親及申請定居。

入境處調查行動組高級入境事務主任陳展康表示，今日早上進行代號「獵影」的執法行動，成功瓦解一個跨境假結婚犯罪集團。調查人員今早搜查兩個位於屯門和慈雲山的住宅單位，拘捕一名29歲香港居民男子，以及一名27歲香港居民女子，兩名被捕人士為一對情侣。其中，被捕男子相信是假結婚集團主腦，被捕女子則涉嫌有份參與假結婚。 集團安排逾40宗假結婚 入境處調查人員早前經情報分析及調查後，發現逾40宗犯案手法相近的懷疑假結婚個案，經深入調查後鎖定一個由被捕男子為首的假結婚集團，集團以招攬及安排香港居民與非本地居民進行假結婚而謀利。調查人員發現該集團相當熟悉內地婚姻登記安排，已運作一段時間，在2017至2019年間安排了逾40宗既「假結婚」。初步推算，個案涉及金額超過500萬元；連同今日的拘捕行動，至今已拘捕49人，包括15男34女，分別為35名香港居民及14名內地居民，被捕人士年齡介乎25至50歲。被捕的35名港人當中，有八成為30歲以下女士。調查行動目前仍然繼續進行，不排除將有更多涉案人士被拘捕。

社交平台登廣告聘「婚禮統籌顧問」及「婚禮助手」 根據調查所得，集團主要會在社交平台刊登招聘廣告，以「婚禮統籌顧問」及「婚禮助手」等職位和優厚薪酬招攬年青人，特別會以年輕女士為目標，廣告會寫明「女士優先」。集團騙取求職者個人資料後，訛稱為他們提供實習培訓，了解婚禮不同步驟和手續，誘使求職者「模擬自己的婚禮」。當求職者誤以為只是「試位」或「實習」時，犯罪集團實際是「假戲真做」，從假結婚過程中取得所需個人資料和結婚證件，讓「另一半」來港探親及申請定居。當求職者起疑時，集團會以可觀報酬利誘求職者，在半推半就的情況下最終參與假結婚勾當。 另外，調查亦發現被捕人士當中，有兩名香港居民女子受「男朋友」唆擺而進行假結婚勾當。該兩名女子先在交友平台認識同一名男子，並發展成情侶關係。其後該名男子分別以償還欠債及籌備婚禮為由，誘使兩名女子參與假結婚勾當以獲取報酬，但締結虛假婚姻後均未能收取任何報酬，最終亦與該名「男朋友」失去聯絡。