入境處瓦解最大假結婚集團　2主腦判囚2年9個月

入境處成功瓦解一個歷來涉案最多假結婚犯罪集團。早前，一名45歲的男主腦被裁定5項「串謀詐騙」及一項「串謀以欺騙手段取得服務」罪名成立，而同案另一名52歲的女骨幹成員則被裁定5項「串謀詐騙」罪名成立，二人今日（13日）在區域法院各被判入獄33個月。

入境處指，留意到有不法集團持續透過報章、即時通訊軟件和交友程式廣傳訊息，聲稱能賺取巨額報酬，以誘使青年人參與假結婚勾當。經多方面搜證後，鎖定一個安排青年人假結婚的犯罪集團及兩名集團成員，並進一步揭發過百宗假結婚個案。經深人調查後，成功瓦解該假結婚犯罪集團。行動中，調查人員檢獲與假結婚有關的文件及手提電話等證物。

調查顯示該集團活躍於2014至2018年間，並相信已安排超過150宗假結婚，涉款過千萬元，其中有10人成功取得香港居留身分。行動至今，入境處已成功拘捕164名（85男、79女）涉案的香港居民及内地居民，年齡介乎20至65歲。除兩名集團成員分今日被判監禁外，有32名參與人士已被判處監禁9至26個月不等，尚有人士正等候判刑。處方指行動目前仍然繼續，不排除將有更多涉案人士被捕。