入境處瓦解最大假結婚集團　2主腦判囚2年9個月

入境處成功瓦解一個歷來涉案最多假結婚犯罪集團。早前，一名45歲的男主腦被裁定5項「串謀詐騙」及一項「串謀以欺騙手段取得服務」罪名成立，而同案另一名52歲的女骨幹成員則被裁定5項「串謀詐騙」罪名成立，二人今日（13日）在區域法院各被判入獄33個月。
入境處指，留意到有不法集團持續透過報章、即時通訊軟件和交友程式廣傳訊息，聲稱能賺取巨額報酬，以誘使青年人參與假結婚勾當。經多方面搜證後，鎖定一個安排青年人假結婚的犯罪集團及兩名集團成員，並進一步揭發過百宗假結婚個案。經深人調查後，成功瓦解該假結婚犯罪集團。行動中，調查人員檢獲與假結婚有關的文件及手提電話等證物。
調查顯示該集團活躍於2014至2018年間，並相信已安排超過150宗假結婚，涉款過千萬元，其中有10人成功取得香港居留身分。行動至今，入境處已成功拘捕164名（85男、79女）涉案的香港居民及内地居民，年齡介乎20至65歲。除兩名集團成員分今日被判監禁外，有32名參與人士已被判處監禁9至26個月不等，尚有人士正等候判刑。處方指行動目前仍然繼續，不排除將有更多涉案人士被捕。
入境處助理首席入境事務主任(調查)容嘉蔚稱，處方留意到有犯罪集團透過報章、即時通訊軟件和交友程式廣傳訊息，例如以『搵快錢』字眼作招徠並稱能賺取巨額報酬，以誘使本地居民參與假結婚勾當。犯罪集團會協助辦理結婚所需文件外，亦會陪同參與人士前往内地登記結婚，甚至利誘涉案人士招攪更多人士參與假結婚勾當。
容強調，會繼續大力打擊非本地居民透過假結婚騙取香港居留身分的非法活動。任何人士如以欺騙手段取得香港居民身分，將會被依法取消其留港資格及身份證，涉案人土最後亦會被遣返原居地。他呼籲市民切勿以身試法，不要參與在任何地方登記的假結婚事宜。