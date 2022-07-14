入境處瓦解最大假結婚集團 2主腦判囚2年9個月

入境處成功搗破歷來最大宗假結婚犯罪集團，涉逾150宗假結婚個案，金額超過一千萬元。案中案中45歲男主腦被裁定5項串謀詐騙及一項串謀以欺騙手段取得服務罪成，而同案另一名52歲女骨幹成員則被裁定5項串謀詐騙罪成，兩人昨在區域法院各被判囚2年9個月。處方指充當「假配偶」的港人有年輕化趨勢，當中不乏大學生和護士，呼籲市民不要因一時貪念犯案。
攝：鍾式明
入境處指，犯罪集團2014至2018年間透過報章、網上通訊軟件、交友程式等刊登「搵快錢」廣告，以3萬元至20萬元報酬吸引年輕人士參與假結婚。招攬本地人與內地人做1對1配對，並簽訂合作協議書。集團成員亦會帶同他們辦理結婚手續，並要雙方記熟對方的個人資料，包括家庭背景和工作等，讓入境處職員查問時能順利應付。
集團每次向申請假結婚的內地人索價約8至10萬元，不過入境處發現，最後參與假結婚的港人只能收取數百元至數千元。入境處指，案件一般涉及兩人以上為共同利益犯案，難以找到受害人舉證，加上涉案人數達300人，需要花龐大時間調查。處方至今共拘捕164人，包括38位內地人及126位本地人，年齡介乎20至65歲，當中32人早前已被判監9至26個月。入境處說調查期間有10個內地人拿到香港居留身份，會按程序取消他們的居留資格及身份證，再遣返回內地。
大學生護士一時貪念犯案
入境處助理首席入境事務主任(調查)容嘉蔚稱，疫情下中港人流大幅減少，導致假結婚罪行亦減少，但他指罪犯有年輕化趨勢，被捕的香港居民當中有護士及大學生，約六成介乎20至35歲。他又表示，有參與人士認為假結婚是賺快錢的方法，卻忽略這個交易會影響終生，又指有個案因個人資料被犯罪集團掌握，難以中途退出，被迫繼續非法勾當。
入境處指，假結婚屬嚴重罪行，任何人士向入境處職員作出虛假陳述或申述屬違法，一經定罪最高可被判罰款15萬元及監禁14年，協助及教唆者同罪，呼籲市民切勿以身試法。