入境處瓦解最大假結婚集團 2主腦判囚2年9個月

入境處成功搗破歷來最大宗假結婚犯罪集團，涉逾150宗假結婚個案，金額超過一千萬元。案中案中45歲男主腦被裁定5項串謀詐騙及一項串謀以欺騙手段取得服務罪成，而同案另一名52歲女骨幹成員則被裁定5項串謀詐騙罪成，兩人昨在區域法院各被判囚2年9個月。處方指充當「假配偶」的港人有年輕化趨勢，當中不乏大學生和護士，呼籲市民不要因一時貪念犯案。

攝：鍾式明

入境處指，犯罪集團2014至2018年間透過報章、網上通訊軟件、交友程式等刊登「搵快錢」廣告，以3萬元至20萬元報酬吸引年輕人士參與假結婚。招攬本地人與內地人做1對1配對，並簽訂合作協議書。集團成員亦會帶同他們辦理結婚手續，並要雙方記熟對方的個人資料，包括家庭背景和工作等，讓入境處職員查問時能順利應付。

集團每次向申請假結婚的內地人索價約8至10萬元，不過入境處發現，最後參與假結婚的港人只能收取數百元至數千元。入境處指，案件一般涉及兩人以上為共同利益犯案，難以找到受害人舉證，加上涉案人數達300人，需要花龐大時間調查。處方至今共拘捕164人，包括38位內地人及126位本地人，年齡介乎20至65歲，當中32人早前已被判監9至26個月。入境處說調查期間有10個內地人拿到香港居留身份，會按程序取消他們的居留資格及身份證，再遣返回內地。