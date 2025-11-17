入境處瓦解跨境假結婚集團　採「佣金制」鼓勵犯案者招攬更多人

入境處成功瓦解一個跨境假結婚集團，拘捕37人，包括32名香港居民。調查顯示，集團於網上以「搵快錢」、「即日出糧」等字眼，利誘港人參與假結婚，又透過「佣金制」鼓勵涉案人士招攬更多人參與，相信在過去兩年已安排六十多宗假結婚個案，涉及金額高達750萬元。

本港入境處和廣東省公安廳在2023至2024年間，發現六十多宗犯案手法類似的懷疑假結婚個案，分析情報及深入調查後鎖定一個跨境假結婚集團。集團會在網上二手拍賣平台和即時通訊軟件刊登廣告，以「搵快錢」、「即日出糧」等字眼作招徠，利誘香港居民與非本地居民假結婚，目標是年滿20歲女性和年滿25歲男性，標榜單身女士可獲利10萬至15萬元、單身男士可獲利高達7萬元。

入境處總入境事務主任(調查行動)鄧偉業形容，該犯罪集團分工精細，每名成員負責不同工作崗位並提供「一條龍」式服務，包括招攬和利誘香港居民假結婚、協助辦理結婚所需文件、陪同涉案人士往內地假結婚，以及指導他們如何應對入境處查問等。此外，集團成員都可從每宗成功個案賺取佣金，以鼓勵他們招攬更多人參與，集團則透過收取客戶高昂費用獲利。

內地執法部門拘10人

今日入境處與廣東省公安廳出入境管理總隊調查人員採取行動，瓦解一個跨境假結婚犯罪集團，當中入境處在本港搜查兩個住宅單位及拘捕1男1女香港居民，年齡介乎43至57歲，相信兩人分別為集團主腦及骨幹成員，連同早前已被捕人士合計整個行動共拘捕37人，包括32名香港居民；內地執法部門亦在廣東拘捕2名集團骨幹成員和8名涉嫌參與假結婚的內地居民。