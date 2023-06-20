入境處破假結婚集團拘28人 53歲女主腦囚20個月

非本地居民為取得香港居留身分，透過不法集團的安排，與香港居民假結婚藉此申請居港及騙取香港居留身分。入境處專責調查組早前進行情報分析，發現逾20宗懷疑假結婚個案，並鎖定一個招攬及安排香港居民與非本地居民進行假結婚活動的犯罪集團。經深入調查後，成功瓦解該假結婚犯罪集團。

28人被捕5人為內地人

行動中，共拘捕13男及15女包括集團主腦，年齡介乎27至56歲；當中23人為香港居民及5為內地人。除該名集團主腦昨日被判監外，有6參與人士已被判處監禁10至16個月不等，其餘亦有人正等候判刑或審訊。行動目前仍然繼續，不排除有更被捕。

犯罪集團搵以快錢作誘使他人參與假結婚

入境處發言人稱，入境處不時留意到有犯罪集團透過報章、即時通訊軟件和交友程式廣傳訊息，例如以「搵快錢」字眼作招徠並聲稱能賺取巨額報酬，誘使本地人參與假結婚勾當。犯罪集團會協助辦理結婚所需文件外，亦會陪同參與人士辦理結婚登記，甚至利誘涉案人士招攬更多人士參與假結婚。發言人呼籲市民切勿以身試法，強調轉介其他人士參與假結婚亦有可能構成串謀詐騙罪行。

以欺詐手段取得香港居留身份會被遣返

任何人若以欺詐手段取得香港居留身份，均會被依法取消香港身份證及居留資格，並會被遣返原居地。