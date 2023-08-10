入境處破假結婚集團拘49人涉款逾500萬 聘婚禮助手 安排女求職者內地「模擬婚禮」試當真

求職騙案層出不窮，入境處最新搗破一個跨境假結婚集團，涉嫌先以聘請「婚禮統籌顧問」及「婚禮助手」作招徠，再以到內地進行「模擬婚禮」實習為名「假戲真做、試當真」，利用求職者提交的個人資料和證件等資料，讓其與內地人假結婚。入境處指，案件合共拘捕49人，包括一名香港居民主腦，相信已操作逾40宗假結婚，推算個案金額超過500萬元。
入境處調查行動組高級入境事務主任陳展康指，調查人員早前經情報分析和調查後，發現逾40宗犯案手法相近的懷疑假結婚個案，經深入調查後鎖定一個以被捕男子為首的假結婚集團，該集團以招攬及安排香港居民與非本地居民進行假結婚而謀利。
入境處昨突擊搜查兩個分別位於屯門和慈雲山的住宅單位，拘捕29歲男子和27歲女子，兩人同為香港居民、屬情侶關係，被捕男子相信是集團主腦，女子則涉嫌有份參與假結婚。據入境處調查所得，涉案集團相當熟悉內地婚姻登記安排、已運作一段時間，在2017至2019年間安排了逾40宗假結婚，初步推算涉及金額超過500萬元。
招聘列明「女士優先」
陳展康透露，集團主要會在社交平台刊登「婚禮統籌顧問」及「婚禮助手」等職位的招聘廣告，又列明「女士優先」，以及用優厚薪酬招攬年輕人，特別是女性。當集團騙取求職者的個人資料後，會訛稱為他們提供有關婚姻步驟、手續等實習培訓，誘使求職者「模擬自己嘅婚禮」。不過，犯罪集團實際是「假戲真做、試當真」，把假結婚過程中取得的所需個人資料和結婚證件，讓「另一半」來港探親及申請定居。據了解，求職者的整個「實習」過程均在內地進行。
若求職者在過程中起疑，集團便會以可觀報酬利誘，他們最終在半推半就下參與假結婚勾當。另外，入境處調查亦發現被捕本地女子當中，有兩人先後在交友平台認識同一名男子並發展成情侶，然後該名男子分別以償還欠債及籌備婚禮為由，誘使兩女參與假結婚勾當以獲取報酬，但完成虛假婚姻後均未能收取任何報酬，最終亦與「男朋友」失去聯絡。
拘35港人 28人為30歲以下女性
連同昨被捕的「情侶」，入境處已就案件拘捕15男34女共49人，年齡介乎25至50歲，當中有35人為香港居民，14名被捕內地居民就主要來自廣東及福建。陳展康稱，被捕港人當中八成為30歲以下女士，調查行動目前仍在進行，不排除會有更多涉案人士被捕。入境處強調，一直十分關注非本地居民透過與港人假結婚以騙取香港居留身份的罪行，會繼續大力打擊任何「假結婚」活動。涉及「假結婚」的罪行，如向入境事務主任作出虛假陳述、為促成婚姻而明知或故意作出虛假誓言或虛假聲明，以及串謀詐騙罪等罪行，最高可判囚14年及罰款15萬元。