入境處破假結婚集團拘49人涉款逾500萬 聘婚禮助手 安排女求職者內地「模擬婚禮」試當真

求職騙案層出不窮，入境處最新搗破一個跨境假結婚集團，涉嫌先以聘請「婚禮統籌顧問」及「婚禮助手」作招徠，再以到內地進行「模擬婚禮」實習為名「假戲真做、試當真」，利用求職者提交的個人資料和證件等資料，讓其與內地人假結婚。入境處指，案件合共拘捕49人，包括一名香港居民主腦，相信已操作逾40宗假結婚，推算個案金額超過500萬元。

入境處調查行動組高級入境事務主任陳展康指，調查人員早前經情報分析和調查後，發現逾40宗犯案手法相近的懷疑假結婚個案，經深入調查後鎖定一個以被捕男子為首的假結婚集團，該集團以招攬及安排香港居民與非本地居民進行假結婚而謀利。

入境處昨突擊搜查兩個分別位於屯門和慈雲山的住宅單位，拘捕29歲男子和27歲女子，兩人同為香港居民、屬情侶關係，被捕男子相信是集團主腦，女子則涉嫌有份參與假結婚。據入境處調查所得，涉案集團相當熟悉內地婚姻登記安排、已運作一段時間，在2017至2019年間安排了逾40宗假結婚，初步推算涉及金額超過500萬元。