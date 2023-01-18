入境處總部明年遷至將軍澳 「1868」增WhatsApp微信專線

入境處總部即將由灣仔遷往將軍澳。入境處長區嘉宏昨指，新入境處總部預計今年第三季竣工，待完成鋪設電腦系統網絡及基本設備裝置後，相關辦公室和設施將於明年分階段搬遷至新總部。新總部鄰近港鐵將軍澳和調景嶺站，共有2座大樓，各樓高18層，共提供約5.7萬平方米淨作業樓面面積，將增設婚姻登記處禮堂，可容納110人。
港人在外求助熱線「1868」繼推出網絡數據電話功能和增設網上求助表格服務後，處方正分階段引入WhatsApp及微信社交應用程式專線，並開發新「1868」系統。港人屆時可以即時文字通訊、聊天機械人和視像通話等方式聯絡處方人員。
去年2300人被拒入境
英國御用大律師Tim Owen早前未能就黎智英案獲發工作簽證，日前亦有日籍攝影師稱曾被拒入境香港，處方稱不評論個別案件，但透露去年有逾2,300人被拒入境。
至於區嘉宏在疫情期間先後因出席飯局遭發出違反限聚令告票和被揭沒有使用「安心出行」，他昨再被問及事件時指較早前已回應，再無補充，事情亦告一段落。副處長郭俊峯和首席入境事務主任汪奇前年被揭發收取恒大禮物籃，區嘉宏指已完成內部調查，當中無任何違規情況。同場的郭俊峯亦稱，自己已就事件接受內部調查，「調查結果確認我沒有違反任何政府規定」，並稱早前已回應事件，沒有其他補充。