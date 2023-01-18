入境處總部明年遷至將軍澳 「1868」增WhatsApp微信專線

入境處總部即將由灣仔遷往將軍澳。入境處長區嘉宏昨指，新入境處總部預計今年第三季竣工，待完成鋪設電腦系統網絡及基本設備裝置後，相關辦公室和設施將於明年分階段搬遷至新總部。新總部鄰近港鐵將軍澳和調景嶺站，共有2座大樓，各樓高18層，共提供約5.7萬平方米淨作業樓面面積，將增設婚姻登記處禮堂，可容納110人。

港人在外求助熱線「1868」繼推出網絡數據電話功能和增設網上求助表格服務後，處方正分階段引入WhatsApp及微信社交應用程式專線，並開發新「1868」系統。港人屆時可以即時文字通訊、聊天機械人和視像通話等方式聯絡處方人員。