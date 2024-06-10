入境處總部明遷入將軍澳 各職員：繼續謹守崗位 提供優質服務

入境處自1990年起座落灣仔告士打道7號，至今已經歷34年。由明日(11日)起，入境處總部正式搬遷至將軍澳寶邑路61號，繼續為市民提供各項服務。入境處今日(10日)就發布一段短片，由入境處副處長戴志源等職員，憶述在舊總部工作的點滴，以及對新總部的工作期望。
在入境處工作34年的入境處副處長戴志源表示，每當有新處長上任，都會在大樓大堂的「入境事務大樓」字下會見傳媒，所以即使這裡並非特別華麗漂亮，但非常有代表性。他續指，隨著部門一直發展，組別及同事的數量越來越多，很多辦公室都不夠用，所以有必要搬到新地方，可以有更多地方使用。他表示，雖然地方改變，但服務市民的初心不變。遷到新總部後，會繼續維持最貼心的服務給市民。
總入境事務助理員蘇富明憶述，每天7時45分，會跟同事步操到地下旗杆位置，確保每日準時8時正，可以完成升國旗及區旗。只要總部有提供服務的日子，就會升旗。每日升旗象徵每日新開始，作為入境處一份子，每日要緊守崗位，服務市民。
入境事務主任江迦璇及張凱旻均期待，遷入新總部後更有效率服務廣大市民，提供更優質的服務。負責特區護照品質鑒定的文書助理黃慧齡則表示，在這裡的工作都特別，確保市民可以手持有質素的旅行證件安心旅行。