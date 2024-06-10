入境處總部明遷入將軍澳 各職員：繼續謹守崗位 提供優質服務

入境處自1990年起座落灣仔告士打道7號，至今已經歷34年。由明日(11日)起，入境處總部正式搬遷至將軍澳寶邑路61號，繼續為市民提供各項服務。入境處今日(10日)就發布一段短片，由入境處副處長戴志源等職員，憶述在舊總部工作的點滴，以及對新總部的工作期望。



在入境處工作34年的入境處副處長戴志源表示，每當有新處長上任，都會在大樓大堂的「入境事務大樓」字下會見傳媒，所以即使這裡並非特別華麗漂亮，但非常有代表性。他續指，隨著部門一直發展，組別及同事的數量越來越多，很多辦公室都不夠用，所以有必要搬到新地方，可以有更多地方使用。他表示，雖然地方改變，但服務市民的初心不變。遷到新總部後，會繼續維持最貼心的服務給市民。