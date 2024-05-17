入境處總部6.11搬入將軍澳 灣仔大樓僅保留申領身份證

入境處總部於6月11日由灣仔入境處大樓搬入將軍澳寶邑路新總部。之後灣仔入境事務大樓只保留8樓港島人事登記處，提供申領身份證服務，而4樓旅行證件及國籍(申請)組/旅行證件(申請)組將於同日遷至新總部，市民在6月8日或以前仍可在舊址領證。港島區居民日後辦理護照等旅遊證件，可到新總部、上環海港政府大樓的港島區簽發旅行證件辦事處，或經網上申請。
灣仔入境事務大樓4樓旅行證件及國籍(申請)組/旅行證件(申請)組於6月11日搬入將軍澳；因應改動，於灣仔已申請護照等證件者未趕及6月8日或之前到灣仔領證，將分流到不同辦事處。若3月10日或之前獲發領證通知書的人，在總部搬遷後要到將軍澳總部領證；3月11日或之後才有通知書，則到海港政府大樓的辦事處領取。入境處料需要安排證件轉送約涉1.1萬人。
助理首席入境事務主任(證件)龔國樑稱，將軍澳新總部在啟用同日，除特區護照外，會增設辦理簽證身份書及回港證申請，市民由5月27日起可預約辦理。
因應總部搬遷，位於觀塘宏利金融中心的人事登記處——觀塘辦事處於6月11日搬至新總部，並命名為人事登記處——將軍澳辦事處。已辦身份證但未領證者，可於6月11日起到同一幢大廈、相隔一層的「臨時辦事處」取證，料維持服務至明年第三季。若為申請登記事項證明書或豁免登記書人士，則在6月11日起到將軍澳辦事處領取。入境處指，截至本月7日，在觀塘辦事處申請但未取證的身份證約有3,800張。
就領證安排，入境處下周起會以短訊或信件通知相關市民。助理首席入境事務主任(人事登記)王嘉怡提醒，入境處的短訊不會要求申請人回覆，或提供個人資料及驗證碼、亦不會有任何超連結。