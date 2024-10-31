入境處聯內地瓦解跨境偽證集團　涉提供假身份證住宿一條龍服務　拘201人

入境處聯內地瓦解跨境黑工集團 涉提供假身份證住宿一條龍服務 拘201人(蘇文傑攝)

入境處與內地當局聯手瓦解跨境偽證集團，集團於內地開設手機群組，以「香港搵真銀」作招徠，提供一條龍服務，包括偽造身份證，安排其到港居住黑工宿舍，及協助尋找工作。入境處與內地合作，成功拘捕201人，涉1,300萬元。香港境內有97人被捕，包括集團主腦、骨幹成員、聘請黑工的僱主和黑工。 高級首席入境事務主任(執法)蘇駿豪表示，內地公安出入境管理部門在今年5月發現微信上有群組招攬內地人來港打黑工，於是牽頭港澳執法部門聯合開展行動，並在近日收網。其中內地當局拘捕18名主要犯罪嫌疑人、86名偷渡人員；搗毀3個製作假證地點並檢獲12台製造假證設備。

至於香港，入境處亦於早前鎖定部分速遞分發站，透過喬裝成速遞員成功拘捕9名骨幹人員，並得到線索拘捕在香港的集團主腦、20個僱用黑工的僱主和67名內地黑工，合計52男45女。 處方又搜查69個地點，包括37個住宅和32個工作地點，起出21張偽造的香港永久居民身份證和18張副本。

蘇駿豪指，經調查發現，該個跨境犯罪集團在香港及內地已經運作超過6個月，集團會向黑工收取1,000至2,000人民幣，於內地工場製作假身份證；假身份證製成後會以速遞方式送予集團的香港成員。在港成員則負責把偽證送到用持有效旅遊證件、以旅客身份到港的黑工手上，並提供一天收費150至200元的黑工宿舍。

仍在調查僱主是否知悉黑工身份 至於67名在港被捕的黑工，他們年齡18至64歲，主要來港擔任飲食業和清潔工，集團會安排人員協助他們見工，日薪由500至1,200元不等。按暫時調查所知，涉案僱主與集團並不相識，他們是否知悉見工人士是黑工仍在調查當中。總入境事務主任(專責調查)葉子輝，黑工主要在油尖旺區工作，至於宿舍遍佈各區，但主要集中於九龍和新界， 一間可以居住8至16名黑工。 分辨真假身分證 蘇駿豪提醒市民，是次案件涉及的偽造身份證質素低劣、欠缺防偽特徵，市民可肉眼分辨出真偽，其中真正的身份證上，大頭相旁邊有立體效果的三朵紫荊花全息圖；真身份證背面打上紫外光後，會出現青馬大橋和煙花的圖案。另外，真正香港身份證背面有一個三角形圖案，它由光學辨識油墨所構成，會隨住觀察角度轉變，由紅色變綠色，反之亦然。蘇駿豪表示假身份證缺乏上述防偽特徵，僱主可多加留意。