入境處聯同警方反非法勞工行動 一連4日拘12人

入境事務處於周一（15日）至昨日（18日）一連四日在全港多區展開代號「曙光行動」的反非法勞工行動，與及聯同香港警務處執行的「冠軍行動」和「風沙行動」。行動中共拘捕9名懷疑非法勞工及3名涉嫌聘用非法勞工的僱主。

行動中拘捕6人

反非法勞工行動中，入境處特遣隊人員搜查了9個目標地點，包括裝修中單位及餐廳，共拘捕5名懷疑非法勞工及一名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為兩男3女，年齡介乎24至46歲。當中一男一女持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。另外，一名男子及一名女子亦分別涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為一名28歲男子。