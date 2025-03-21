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2025-03-21 17:30:32

入境處聯警一連四日反黑工 拘15黑工及3僱主

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入境事務處於3月17日至昨日（20日）一連四日在全港多區展開反非法勞工行動，分別是代號「機靈行動」、「光影行動」和「曙光行動」及聯同香港警務處執行的「冠軍行動」。圖示懷疑非法勞工在行動中被捕。（政府新聞處圖片）

入境事務處於3月17日至昨日（20日）一連四日在全港多區展開反非法勞工行動，分別是代號「機靈行動」、「光影行動」和「曙光行動」及聯同香港警務處執行的「冠軍行動」。圖示懷疑非法勞工在行動中被捕。（政府新聞處圖片）

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入境事務處（入境處）於周一（17日）至昨日（20日）一連四日在全港多區展開反非法勞工行動，分別是代號「機靈行動」、「光影行動」和「曙光行動」及聯同香港警務處執行的「冠軍行動」。行動中共拘捕15名懷疑非法勞工及3名涉嫌聘用非法勞工的僱主。
　　　
反非法勞工行動中，入境處特遣隊人員搜查了77個目標地點，包括展覽廳、工業大廈、住宅大廈、餐廳及零售店鋪，共拘捕13名懷疑非法勞工及兩名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為9男4女，年齡介乎24歲至56歲。當中兩名女子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。另外，一名女子亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為兩名男子，年齡分別為35歲及60歲。

於「冠軍行動」中，執法人員於中區搜查了17個目標地點，共拘捕兩名懷疑非法勞工及一名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為兩名女子，年齡分別為46及54歲。當中一名女子亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為一名65歲男子。

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最低工資時薪｜2025年5月1日起增至42.1元。（am730製圖） 最低工資時薪｜2025年5月1日起由每小時40元調升至42.1元。（am730製圖） 最低工資時薪｜2025年5月1日起由每小時40元調升至42.1元。（am730製圖）

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