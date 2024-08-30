入境處聯警全港反黑工搜裝修單位餐廳等　兩日拘13人包括一僱主

入境事務處於周三（28日）及昨日（29日）一連兩日在全港多區展開反非法勞工行動，包括代號「曙光行動」及聯同香港警務處執行的「冠軍行動」。行動中共拘捕12名懷疑非法勞工及一名涉嫌聘用非法勞工的僱主。
行動中拘捕12人
反非法勞工行動中，入境處人員搜查了12個目標地點，包括裝修中單位、住宅大廈及餐廳，共拘捕6名懷疑非法勞工，包括2男4女，年齡介乎29歲至50歲。當中一名女子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。此外，該名女子亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。於「冠軍行動」中，執法人員於東區共搜查了33個目標地點，共拘捕6名懷疑非法勞工，包括4男兩女，年齡介乎26歲至59歲，以及一名涉嫌聘用非法勞工的43歲女僱主。
違者最高可被判囚10年
入境處提醒，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。根據現行法例，任何人士使用或管有偽造身份證或他人身份證乃屬違法，違者可被檢控，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁10年。
聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄
入境處重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰由原來的罰款35萬元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬元和監禁10年，以反映有關罪行的嚴重性。而有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。