入境處聯警全港反黑工搜裝修單位餐廳等　兩日拘13人包括一僱主

入境事務處於周三（28日）及昨日（29日）一連兩日在全港多區展開反非法勞工行動，包括代號「曙光行動」及聯同香港警務處執行的「冠軍行動」。行動中共拘捕12名懷疑非法勞工及一名涉嫌聘用非法勞工的僱主。

行動中拘捕12人

反非法勞工行動中，入境處人員搜查了12個目標地點，包括裝修中單位、住宅大廈及餐廳，共拘捕6名懷疑非法勞工，包括2男4女，年齡介乎29歲至50歲。當中一名女子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。此外，該名女子亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。於「冠軍行動」中，執法人員於東區共搜查了33個目標地點，共拘捕6名懷疑非法勞工，包括4男兩女，年齡介乎26歲至59歲，以及一名涉嫌聘用非法勞工的43歲女僱主。