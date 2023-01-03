入境處職員網上發布「斬黑警」言論　煽惑傷人罪成判囚半年

銅鑼灣2021年7月1日發生孤狼襲警案，一名入境處高級入境事務助理員被指於翌日，涉在網上連登討論區發布「斬黑警」等言論，涉煽惑他人傷害警員而被捕。他今日(3日)在區域法院承認一項煽惑他人有意圖而傷人罪，法官李慶年指認為本案較案例輕微，被告亦承受慘痛教訓，判囚半年。李官又指，現時社交媒體增加散播假新聞和仇恨言論的風險，籲網民應該「三思而後貼文」。

官： 相信重犯機會不高

被告趙浩楠(35歲)，案發時為入境處高級入境事務助理員。辯方求情指他已婚、育有2歲女兒，他不智犯案使他賠上穩定的職業，錯過和女兒相處的時間，他已感後悔及將會進修，望法庭輕判。

李官判刑時稱，本案被告不是名人，帖文共獲4個回覆、34個正評及4個負評，回應不足50人，亦沒有人因被告的言論而作出行動，但有留下6個信息推廣帖文，提升激進程度。惟考慮到被告明顯受刺警案而發文，沒有具體計劃，也沒衍生嚴重襲警事件。被告經此教訓後相信重犯機會不高，遂將被告判囚半年。

案情指出，被告以名為「叻啦叻啦」的帳號發布該則帖文，又留言稱「政府都諗咗好耐隻黑警死唔死好」，被告回應「所以點都醫到佢7月2先死」，又說「齊斬黑警 人人有責」。被告於3日後被捕，稱受襲警事件及網上言論影響，一時貪玩犯案。他亦被指曾發布支持2019年暴動等政治帖文。







