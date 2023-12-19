入境處預計聖誕及元旦假期　有903萬人次出入境

入境處預計今年聖誕節及元旦假期期間（即12月22日至12月26日，及12月29日至明年1月1日），約有903萬人次（包括香港居民及訪客）出入境，當中有754萬旅客人次會經各陸路邊境管制站出入境。
入境處預計陸路出境較為繁忙的日子為12月23日（星期六），出境人次約549,000，而入境高峰期為12月26日（星期二），入境人次約626,000。入境處估計假期期間，羅湖管制站、落馬洲支線管制站及港珠澳大橋管制站將會非常繁忙，預計分別每日平均約有217,000、184,000及118,000出入境人次。
為疏導假期期間的旅客流量，入境處已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃枱及通道以疏導人流及車流。同時，入境處亦會增派保安人員協助維持旅客過關秩序。另一方面，入境處亦會連同警務處、海關和港鐵在羅湖管制站成立聯合指揮中心，以作出相應的部署及措施，並與內地出入境部門緊密聯繫，密切留意人流情況及在有需要時採取適當分流疏導措施，確保過關人流暢順。
可查閱各口岸估計輪候過關狀況
為避免旅客在口岸過關的輪候時間過長，入境處呼籲所有經陸路往返內地的旅客預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關，並留意有關各邊境管制站交通情況的電台或電視廣播。旅客可瀏覽入境處網頁，查看各邊境管制站的繁忙時間。此外，市民及旅客亦可以透過入境處流動應用程式隨時隨地查閱各陸路邊境管制站的估計輪候過關狀況，以便計劃行程及減省排隊時間。