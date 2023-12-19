入境處預計聖誕及元旦假期　有903萬人次出入境

入境處預計今年聖誕節及元旦假期期間（即12月22日至12月26日，及12月29日至明年1月1日），約有903萬人次（包括香港居民及訪客）出入境，當中有754萬旅客人次會經各陸路邊境管制站出入境。

入境處預計陸路出境較為繁忙的日子為12月23日（星期六），出境人次約549,000，而入境高峰期為12月26日（星期二），入境人次約626,000。入境處估計假期期間，羅湖管制站、落馬洲支線管制站及港珠澳大橋管制站將會非常繁忙，預計分別每日平均約有217,000、184,000及118,000出入境人次。



為疏導假期期間的旅客流量，入境處已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃枱及通道以疏導人流及車流。同時，入境處亦會增派保安人員協助維持旅客過關秩序。另一方面，入境處亦會連同警務處、海關和港鐵在羅湖管制站成立聯合指揮中心，以作出相應的部署及措施，並與內地出入境部門緊密聯繫，密切留意人流情況及在有需要時採取適當分流疏導措施，確保過關人流暢順。