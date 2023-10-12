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2023-10-12 12:32:53

入境處首次發現招攬非法勞工為餐廳洗碗　拘捕33人

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入境處首次發現招攬非法勞工為餐廳洗碗　拘捕33人

入境處首次發現招攬非法勞工為餐廳洗碗　拘捕33人

入境處瓦解一個非法勞工犯罪集團，首次發現有人非法招攬勞工向餐廳提供清潔洗碗服務，從中獲利。行動中拘捕5名犯罪集團的主腦及骨幹成員、8名僱主，及20名23至55歲的非法勞工，大部分是印尼籍，他們都是循正常途徑入境，當中兩人持有俗稱「行街紙」的不允許僱傭工作擔保書。案件涉及外判清潔合約的金額達1,700萬元，並檢獲3張偽造香港身份證。

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暫時未見餐廳對事件知情

高級入境事務主任蕭瑋宏說，犯罪集團開設的清潔公司估計運作了半年，與50間餐廳簽訂外判合約，聲稱會提供合法受僱人士，實質以低成本招攬非法勞工做清潔，每人日薪300元至500元，非法勞工會介紹朋友加入。他指犯罪集團分工細密，主腦會在背後操控銀行戶口，有系統地將外判合約收益轉移至私人銀行戶口以及集團成員的户口，以支付黑工薪酬。集團的其他成員會定期到餐廳收取合約費，每份合約2至5萬元。蕭瑋宏指出暫時未見餐廳對事件知情，不排除會有更多人被捕。

入境處相信今次行動已瓦解這個犯罪集團，呼籲食肆負責人要主動查驗勞工的身份證，重申任何人違反逗留條件即屬違法，未經入境處處長批准在港工作，一經定罪罰款5萬及監禁2年；至於僱用非法勞工的人士，刑罰已提高至罰款最多50萬及入獄10年。

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