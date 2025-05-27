入境處28項收費擬加價 最高達五成 申請特區護照9月起加60元

面對千億財赤，政府審視和調整多項收費。保安局和入境處昨向立法會提交文件，建議調整入境處轄下合共28項收費，其中特區護照的收費建議增加60元。新措施下，32頁的護照申請費加至430元，48頁的加至520元。政府預料，收費調整後，每年收入可增加1.04億元。

新收費下，32頁的特區護照申請費，由原本的370元，增加60元至最新的430元；48頁的護照則由原本的460元，增至520元。

根據文件列出的各項收費建議，新收費下，32頁的特區護照申請費，由原本的370元，增加60元至最新的430元；48頁的護照則由原本的460元，增至520元。16歲以下人士的護照申請費方面，建議增加30元，32頁的增至215元，48頁的增至260元。至於修訂護照申請，則由每次84元，增加至110元。

保安局和入境處昨向立法會保安事務委員會提交文件，建議調整入境處轄下28項收費，包括《入境條例》(第115A章)下的18項收費，以及《香港特別行政區護照條例》(第539章)下的10項收費。文件又提到，各項收費的升幅水平由3%至51%不等，冀逐步收回全部成本。文件又指，其中20項收費的增幅達20%，6項增幅為10%至20%；另外兩項的增幅為10%以下。

政府：相信對大部分市民生活影響輕微

此外，在20項增幅超過兩成的收費中，增幅超過四成的包括有效期期1年和3年的多次入境證，以及過境簽證等，增幅由42%至44%不等。有效期不超過5年的亞太經合組織商務旅遊證的收費增幅達三成，由540元增至700元。

局方在文件指出，政府按「收回成本」和「用者自付」原則釐訂和檢討各項收費，考慮到公眾反應，認為一次過把所有收費調高至收回全部成本的不切實可行。局方又稱，會定期檢討各項收費項目的成本，相信收費對大部分市民的日常生活影響輕微，對一般營商活動的影響亦有限。局方相信，若落實上調收費的建議，料政府每年收入可增加1.04億元；預料新的收費措施在本年9月實施。

曾任入境處長的立法會議員黎棟國相信，加幅對市民的影響不大。他表示，上述多項服務多年來都未收回成本；建議的20多項收費中，特區護照最多人使用，惟護照有10年期限，60元的加幅影響不大。他又指，就其他項目而言，「改變逗留條件」較多人使用，其他服務的使用人數不算多，對入境者或市民的影響較輕微。

「交通補貼」門檻上調至500元

另外，運輸署昨亦宣布上調公共交通費用補貼計劃的補貼領取門檻。由下月1日起，公共交通費用補貼計劃的補貼領取門檻，會由每月公共交通開支水平400元調高至500元，補貼比率及每月補貼上限則維持不變。

即下月1日起，政府會就市民每月超出500元以上的實際公共交通開支提供三分之一的補貼，而每張八達通或每個AlipayHK帳戶的補貼金額以每月400元為上限。運輸署提醒市民，每月16日起可領取上一個月的公共交通費用補貼，領取補貼的限期為3個月，領取補貼的方法亦維持不變。

政府日前稱，上述計劃2023年的開支為39億元，去年則為24億元，料門檻上調後，可減少5.4億元開支，受惠人數則由200萬減至190萬。