入境處7月加開兩個周六特別時段予市民領取旅行證件

入境事務辦事處周二（12日）宣布，加開特別服務日讓市民領取旅行證件。於7月15、22日，兩個星期六，下午2至9時在八間辦事處，額外加開時段市民領取旅行證件包括護照、簽證身份書及回港證，預計可派發一萬本旅行證件。

入境處：希望特別時段幫更多市民領證

入境處首席入境事務主任（證件）楊淑兒表示，今年首六個月，已接收到90萬宗護照申請，明白市民復常後想盡快出門，暑假是領證高峰期，希望透過特別服務時段，幫助更多市民換領旅遊證件。她亦提醒市民，在市民申請旅行證件並獲得領證通知書後，不一定需要預約亦可在辦公時間親身前往辦事處領取旅行證件。她指，「輪候時間較長，但一定可以領取」。

入境處8個13日起停發辦證即日籌

另外，入境處8個辦事處將於明日（13日）停止派發申請旅行證件的即日籌，預約配額將加大到2,000名，而回港證申請，則保留臨時專用櫃枱。楊淑兒期望措施有助打擊市民受到排隊黨的騷擾。她補充，如有市民未能於網上預約或需要急需申請旅遊證件，可以聯絡入境處職員，屆時會因應情況，幫助市民處理申請。