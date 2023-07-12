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2023-07-12 12:58:00

入境處7月加開兩個周六特別時段予市民領取旅行證件

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入境處7月加開兩個周六時段予市民領取旅行證件。(蘇文傑攝)

入境事務辦事處周二（12日）宣布，加開特別服務日讓市民領取旅行證件。於7月15、22日，兩個星期六，下午2至9時在八間辦事處，額外加開時段市民領取旅行證件包括護照、簽證身份書及回港證，預計可派發一萬本旅行證件。

入境處：希望特別時段幫更多市民領證

入境處首席入境事務主任（證件）楊淑兒表示，今年首六個月，已接收到90萬宗護照申請，明白市民復常後想盡快出門，暑假是領證高峰期，希望透過特別服務時段，幫助更多市民換領旅遊證件。她亦提醒市民，在市民申請旅行證件並獲得領證通知書後，不一定需要預約亦可在辦公時間親身前往辦事處領取旅行證件。她指，「輪候時間較長，但一定可以領取」。

入境處8個13日起停發辦證即日籌

另外，入境處8個辦事處將於明日（13日）停止派發申請旅行證件的即日籌，預約配額將加大到2,000名，而回港證申請，則保留臨時專用櫃枱。楊淑兒期望措施有助打擊市民受到排隊黨的騷擾。她補充，如有市民未能於網上預約或需要急需申請旅遊證件，可以聯絡入境處職員，屆時會因應情況，幫助市民處理申請。

入境處領取旅行證件特別服務時段安排

入境處表示，其旅行證件(簽發)組及7間分區辦事處，將於今年7月15日及7月22日，連續2個星期六，增設領取旅行證件特別服務時段，詳情如下：

辦事處

辦事處地址

原辦公時間

(維持不變)

增設特別服務時段

特別時段

所提供服務

旅行證件

(簽發)組

灣仔入境事務大樓4樓

上午9時

11時30分

  

下午2時

晚上9時

  

領取特區護照或其他旅行證件

港島區簽發旅行證件辦事處

中環統一碼頭道38號海港政府大樓2樓

上午9時

下午12時30分

東九龍辦事處

藍田匯景道1-17號匯景花園匯景廣場第2層

西九龍辦事處

尖沙咀金巴利街28號地下

沙田辦事處

沙田上禾輋路1號沙田政府合署3樓

火炭辦事處

火炭樂景街2至18號銀禧薈4樓405至407號舖位 

屯門辦事處

屯門兆麟街19號屯門兆麟政府綜合大樓1樓及2樓

元朗辦事處

元朗橋樂坊2號元朗政府合署1樓
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