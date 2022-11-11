入娛樂場所 公營街市 髮型屋 毋須反掃 持黃碼同受惠 暫不考慮撤「口罩令」

政府再放寬社交距離措施，下周四起市民進入髮型屋、主題樂園和博物館等公眾娛樂場所、公營街市等處所時，毋須再反掃「疫苗通行證」，持「黃碼」抵港人士當日起亦可進入有關處所。同日起，政府轄下露營地點會重開，室外體育處所的觀眾席和馬場室外範圍亦准飲食。剛過去的香港國際七人欖球賽，不少觀眾脫下口罩狂歡，醫務衛生局坦言特殊防疫安排背後涉及很多工作，安排短期內未能放寬至整個社區。
本港月初至今，先後舉辦國際金融領袖投資峰會和七人欖球賽等設特別防疫安排的大型活動，過去一周新冠肺炎疫情數字未有因而急增，繼續在四、五千宗水平徘徊。醫務衛生局副局長李夏茵相信，放寬措施的風險可控，加上醫管局非緊急服務及手術已恢復正常，故有條件放寬社交距離措施。
公共圖書館同改被動查核處所
多種一般不涉及除口罩行為的表列處所，下周四(17日)起將改為被動查核「疫苗通行證」，即不用「反嘟」，包括主題樂園、博物館、戲院和表演場所等公眾娛樂場所，以及髮型屋、遊戲機中心、麻雀館等，同日起安排亦適用於政府轄下街市。相關放寬安排與現時的商場、百貨公司、非政府街市和超級市場看齊，即同時容許持「黃碼」人士進入。不過，場地如容許顧客飲食或除口罩，便仍須反掃顧客的「疫苗通行證」，如主題樂園的食肆。康文署昨回覆本報稱，亦會在適用場所實施有關安排，包括公共圖書館。
李夏茵強調，查核方式放寬後顧客仍須符合新冠疫苗接種要求，形容新安排情況如同帶身份證外出般，即不用主動展示但會應執法人員查核出示。她又稱，政府現階段無意棄用「安心出行」，認為在變異病毒株出現嚴重情況時，仍需要這項風險管控重要工具去查核行蹤。
露營場地室外康樂設施重開
政府轄下露營場地、其他室外康樂設施同時會重開，包括康文署貝澳營地和漁護署郊野公園41個露營地點。健身中心內12人以上小組訓練要相距1.5米的規定，將由人與人之間改為小組之間。室外體育處所的觀眾席和馬場室外範圍，屆時將准許飲食。七人欖球賽期間大多觀眾均脫下口罩，李夏茵指政府背後就特殊防疫安排，做了很多工作，包括入場人士要快速測試陰性、接種疫苗等，主辦機構亦要有辦法確保觀眾遵守有關條件，以及入場人士主要非「一老一幼」高危年齡群組。她坦言，措施距離放寬至整個社區仍有一段距離，而戶外活動因空氣較室內流通，故有空間放寬防疫措施。她又稱，「口罩令」與接種疫苗和洗手，是防疫保護自己的最後防線，現並無打算放寬。醫管局轄下被列為密切接觸者的員工，如其後數日每日做核酸檢測、獨自用膳和佩戴外科口罩，便可獲解除檢疫令及上班。醫管局總行政經理劉家獻稱，首兩日共有約200名員工申請復工。李夏茵補充，有關安排涉及很多要求，暫無意擴展至其他行業。