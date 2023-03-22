入火災大廈 跳進怒海 冒染疫風險 3警員救助市民表現卓越獲奬

公務員又稱公僕，是服務市民的僕人，但部分人視為一份工作，亦有人出心出力，甚至願身處險境服務市民。有警員在休班期間警，走入火警大廈協助疏散市民，並不厭其煩再三確定單位內是否有人；亦有水警跳入怒海救人，為讓被拯救者盡快獲救治，不惜在海中漂浮等候另一拯救小艇。三名警員高尚道德表現最近許嘉許。

灣仔分區特遣隊警員張嘉俊2021年10月休班時，途經灣仔春園街發現有大廈傳出爆鳴聲和似有火焰冒出，惟住戶仍如常出入大廈，未有提高警覺，他即時通知保安停止住戶再入大廈，並主動走入起火大廈確認火場位置後再向警方電台通報。張嘉俊指出，火警大廈是14層高的洋樓，起火樓層在11樓，火警期間不宜乘升降機，故要跑樓梯上樓呼籲住客疏散。猶記得居於起火單位旁的74歲伯伯，「拍過兩次門都冇反應，疏散完上下兩層再返去拍門，先有人應」；伯伯行動不便、耳朵不靈光，因此無發現有火警，最後伯伯在他攙扶和消防員帶領下到天台等待救援。

張成功救出伯伯，幸好多次拍門的堅持，他指有賴平日工作經驗，「平日同市民解釋案情，要反反覆覆去確保對方真了解。」他又謙稱相信任何一位警隊同袍發現火災，都會即場提供幫助。

水警總區小艇分區警長鍾浩霖去年拯救墮海男子，不單落水救人，並先讓名男子上小艇，自己需在海面「漂浮」約一分鐘，才能上另一隻小艇。鍾浩霖憶述，當日該名男子在青衣南橋跳海，他與隊員到場時，男子已打消尋死念頭，捉住岸邊繩子待救，疑因骨折卻無法抱住警員拋出的浮具；上址海面或有大型貨船駛過，水流湍急，但鍾浩霖仍穿上救生衣下海救人，而男子在他協助下成功上小艇。

因為事主大呼痛楚，為爭取時間，鍾浩霖著隊員先將男子送上岸轉往醫院，他則留在風高浪急海面等候另一隻接應小艇。鍾浩霖坦言，上址水域一分鐘已可以漂離幾米遠，但當時無太大擔憂，因深信同袍能妥善配合，結果約一分鐘後，他已成功登上第二架小艇。

至於西九龍總區衝鋒隊警員劉家俊去年冬至凌晨與同袍巡邏期間，在油麻地渡船街近翱翔道橋底發現一對拖喼男女，其後發現對方抵港經核酸檢測後確診，朋友和酒店均不收留他們，在街上徬徨無助。劉家俊請示上峰後在西九龍總區衝鋒隊基地內安排兩間房間供他們隔離休息，翌日再由衛生署人員接走。當時他與同袍不曾確診，但亦不憂慮受感染，反而因此舉可為香港和警隊向旅客展現良好印象感到榮幸。

3名警員日前獲九龍金域扶輪社設立扶輪社卓越職業服務獎，旨在表彰社區內，有卓越工作表現及高尚道德標準的人士。