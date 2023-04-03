入院兒童 病重成人檢測11種核酸 醫管局︰及早對症下藥

核酸檢測在過去3年疫情發揮重要角色，由最初識別新冠肺炎患者，至後期用作證明自己無受感染等，醫管局各聯網化驗室累計進行逾600萬次檢測。隨著疫情漸漸減退，當局計劃為所有公立醫院有需要的病人，提供覆蓋11種呼吸道感染病毒的核酸測試，希望及早化驗，以便對症下藥。

本港自2020年1月爆發新冠肺炎後，病毒檢測由最初識別有病徵市民，至後期讓市民自願接受深喉唾液測試、入院篩查和強制檢測等，絕大部分市民都會接觸到核酸檢測。截至今年2月，醫管局各聯網化驗室合共進行約600萬次檢測，去年2月第五波疫情高峰期，平均每日更進行1.4萬次檢測。

醫管局在疫情初期引入全自動檢測儀器，較傳統檢測程序快捷和方便。隨著政府不再強制病人呈報染疫，現時醫管局每日檢測需求已大幅回落至每日約1,000次。參考今次經驗，當局將按需要增加和培訓檢測人手，並引入合適機器和試劑等，日後亦計劃改良現行新冠肺炎檢測安排，正構思為病人提供更全面的呼吸道感染病毒的檢測服務。