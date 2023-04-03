入院兒童 病重成人檢測11種核酸 醫管局︰及早對症下藥

核酸檢測在過去3年疫情發揮重要角色，由最初識別新冠肺炎患者，至後期用作證明自己無受感染等，醫管局各聯網化驗室累計進行逾600萬次檢測。隨著疫情漸漸減退，當局計劃為所有公立醫院有需要的病人，提供覆蓋11種呼吸道感染病毒的核酸測試，希望及早化驗，以便對症下藥。
本港自2020年1月爆發新冠肺炎後，病毒檢測由最初識別有病徵市民，至後期讓市民自願接受深喉唾液測試、入院篩查和強制檢測等，絕大部分市民都會接觸到核酸檢測。截至今年2月，醫管局各聯網化驗室合共進行約600萬次檢測，去年2月第五波疫情高峰期，平均每日更進行1.4萬次檢測。
醫管局在疫情初期引入全自動檢測儀器，較傳統檢測程序快捷和方便。隨著政府不再強制病人呈報染疫，現時醫管局每日檢測需求已大幅回落至每日約1,000次。參考今次經驗，當局將按需要增加和培訓檢測人手，並引入合適機器和試劑等，日後亦計劃改良現行新冠肺炎檢測安排，正構思為病人提供更全面的呼吸道感染病毒的檢測服務。
11種檢測涵蓋流感腺病毒
醫管局總感染控制主任賴偉文稱，計劃在2024/25年度向兒科和情況較嚴重的成年病人，如留醫深切治療部的患者，提供可同時驗出11種核酸的檢測，包括化驗流感、呼吸道合胞病毒、腺病毒、副流感和新冠肺炎等。他指，早些得知病人感染情況可及早對症下藥，預計安排需要額外增加10至20名化驗室人手。
現時各聯網共有10個化驗室，部分屬聯網內較大型的醫院專用。正擴建的北區醫院，日後或將設立一個設有微生物學和肺結核化驗服務的化驗室，以應付新界東聯網之後的人口增長。
普通科門診診所在第三波疫情起，會派發和收集市民的深喉唾液樣本，然後交予醫管局安排的承辦商檢測，累計進行逾500萬次。不過，當局偶有公布承辦商向檢測者發送「陽變陰」結果、過期短訊，甚至試過漏發。賴偉文指，承辦商當時要處理龐大的檢測量，要理解他們難免有「漏甩」、「唔係話錯係應該」，其後經醫管局跟進情況已有改善。