內地下周一恢復港澳簽注全國通辦 旅議會：無助大增內地客

內地下周一(15日)起調整出入境管理措施，恢復全國通辦赴港澳團隊旅遊簽注；另外，探親、工作、就醫等原因來港澳，亦可以全國通辦簽注。同時全面恢復口岸快捷通關，持中國普通護照、往來港澳通行證、外國護照、內地機組人員等，可經邊檢快捷通道，便利中外人員往來。

旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，相信措施有助吸引更多探親和商務旅客來港逗留更長時間。不過她認為，措施無助大幅增加內地訪港旅客數目，指受航空公司運力限制，訪港旅遊業復甦步伐仍較慢。

工聯會立法會議員黃國表示，過往收到不少意見及求助，許多內地居民工作地方未必是原戶籍，例如在深圳工作，若要到香港探親、工作或讀書，需要返回原住地申請，過程相當繁複及困難，措施可以便利香港與內地有更多往來。

500元團費只反映一程多站香港段

另外，旅監局指3月底至今，超過一半內地入境團團費是500元人民幣或以下，立法會議員姚柏良昨在一個電台節目指，本港旅遊業仍處於復甦起步階段，只集中討論入境團的團費並非客觀，應聚焦管理旅行團質素。

旅遊促進會總幹事崔定邦在同一個節目指，500元或以下的團費只是反映一程多站的香港段費用，有關行程可能是五日四夜，會轉往深圳、澳門及珠海。他表示，現時入境團數目只回復至疫情前不足一半，仍要調整行程品質及團費等，以推銷香港旅遊業。