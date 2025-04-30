內地五一長假明展開 料5天571萬人次出入境 旅遊酒店餐飲冀黃金周吸金

內地五一黃金周明天開始，連同本港勞動節及下周一的佛誕假期(5日)，入境處預計明起5天，將共約571萬人次出入境。為應對大批市民度假，本港各界密鑼緊鼓做足準備，除增強各口岸的公共交通服務，旅遊、酒店及餐飲業都望在黃金周吸金。旅遊業議會表示，今年五一假期內地來港的旅客及入境團，料分別按年升約8%及10%。另有酒店指今年黃金周入住率達96%，餐飲業界亦相信訪港旅客可對沖外遊潮。

內地五一黃金周前夕，不少内地旅客已提早來港旅遊，部分表示希望避開五一人潮高峰期，相信酒店及消費亦可平宜一點。入境處預計，5月1至5日將有571萬人次經各管制站進出香港，當中約490萬人次會經各陸路進出香港及內地。由政務司長領導的節慶安排跨部門工作小組昨表示，運輸署已協調本地及跨境公共運輸服務營辦商在假期加強服務，包括增加金巴及皇巴班次、增發跨境直通巴士配額；連接各陸路管制站的本地專營巴士班次亦會提升。至於港鐵亦會加強東鐵線來往金鐘至羅湖/落馬洲站的列車服務，方便市民和旅客出行。

楊淑芬

旅議會料逾80萬內地客來港 旅遊業議會總幹事楊淑芬指，業界於本月初已與政府舉行跨部門開會，建立溝通機制；當局在黃金周期間設有指揮中心，「當知道哪個關口較多人入境開始，便會通知業界應對」，如酒店要加快辦理入住時間、分散景點人流等，屆時可以做好協調工作。她又提到，今年1至3月的內地訪港旅客按年增加約6%，估計黃金周內地旅客會按年增加約8%，共有超過80萬人次來港。至於入境團的增長會更樂觀，估計增幅約10%，共約有600團，涉及約18,000名旅客。

酒店料入住率達96% 吸引過夜旅客仍是香港發展旅遊的主要策略之一，本報記者昨(29日)搜尋網上訂房平台，發現本港多間賓館房間所剩無幾，如位於旺角的香港美華賓館，只剩餘4間房，其中大床房(無窗)索價1,123元、二人房1,525元、三人房1,768元。至於豪華酒店，香港四季酒店較平價的房型已爆滿，剩下行政海景大床客房索價5,624元；港島香格里拉豪華山景大床房，索價3,900元，連服務費4,407元。中價酒店亦吸引不少旅客選擇，據記者觀察，荃灣西如心酒店、香港帝景酒店等房價連服務費介乎1,119元至2,033元不等。 美麗華集團首席營運總裁陳宗彝昨稱，預訂率約七成多，較去年同一時段略高，預計今年最終入住率有96%，平均入住日數輕微增長。他續稱，五一黃金周期間全香港酒店房價均下跌，以他負責的酒店為例，尖沙咀酒店房價約2,000元一晚，減價約1%，銅鑼灣酒店房價約2,200元，減幅約8%。為吸引旅客增加入住的日數，旗下酒店在黃金周會推出各項優惠吸引旅客，如餐飲食肆套票、按摩服務等，冀增加旅客在酒店內的消費。

黃家和