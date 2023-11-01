熱門搜尋:
萬聖節2023 埼玉縣 Apple 冰上火花 雙11 以巴衝突 金球獎 取消黑碼 施政報告2023 SOGO Thankful Week 2023 岩布仙尼 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 MIRROR 林襄 新股IPO 啟德海灣 網上熱話 APEC 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-01 04:31:57
日報

內地今起取消「黑碼」健康申報 發燒咳嗽不主動申報須負法律責任

分享：
黑碼 健康申報

內地今起取消「黑碼」健康申報。(李睿哲攝)

實施逾3年俗稱「黑碼」的出入境健康申報安排，內地海關總署今日凌晨零時起取消，但旅客若出現發熱、咳嗽等病徵，則須主動申報。香港不同界別均歡迎安排，認為有助加快過關速度，促進兩地人員商貿往來。

內地海關總署公布，11月1日零時起，出入境人員不用再填報俗稱黑碼的「出入境健康申明卡」，但有發熱、咳嗽、呼吸困難、嘔吐、腹瀉、皮疹、不明原因皮下出血等傳染病症狀，或已診斷患有傳染性疾病的出入境人員，須主動向海關作健康申報，並配合做好體溫檢測、流行病學調查、醫學排查和採樣檢測等衛生檢疫工作。海關總署表示，如有隱瞞或逃避檢疫的，將承擔相應法律責任；引起檢疫傳染病傳播或者有傳播嚴重危險的，承擔相應刑事責任。

日前已有消息傳出，內地當局於11月1日取消黑碼，行政長官李家超昨於內地正式公布前回應有關提問時表示，政府不時反映對於整體口岸管理方面的意見，當局非常希望見到，任何可以令口岸人流管控更加暢順的措施。

Ad Block

向外反映內地管控已回復至疫前

對正式取消措施，全國政協常委、廠商會永遠榮譽會長施榮懷表示，工商界歡迎新安排，不過他補充指，必要的商務活動不受「黑碼」影響，新安排只是向外界發放清晰訊息，內地當局對疫情管控已回復至以前，提供更便利安排，歡迎世界各地人士到內地投資營商。

全國人大常委、民建聯李慧琼指，雖然申報過程不繁複，但到關口亦經常要排隊掃碼，相信新安排可更便利。她又指，總署不斷推出優化措施，聆聽市民心聲，並形容今天是標誌性的一天，反映香港與內地的出入境已經完全恢復到疫情前的安排。

工聯會理事長黃國形容，取消黑碼是等候很久的好消息，可便利兩地人員往來；指中港通關後，每日大批人經陸路往返兩地，對健康申報安排，不少過境人士都覺拖慢了過關時間，更對長者造成困擾，其辦事處過去一個月已接到十多宗長者求助，希望協助處理健康申報取得「黑碼」；亦有市民指假日人多擠逼時，有時已毋須掃碼，反映措施已沒有實際需要。

工會︰慳一兩分鐘也是好事

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手歡迎新安排，指有工友過關時因忘記黑碼時限已過，需要再申請，致花時間停留處理，並出現人龍，他認為取消掃碼更便利通關和節省時間，形容「慳到一兩分鐘」也是好事。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受