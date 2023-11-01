內地今起取消「黑碼」健康申報 發燒咳嗽不主動申報須負法律責任

實施逾3年俗稱「黑碼」的出入境健康申報安排，內地海關總署今日凌晨零時起取消，但旅客若出現發熱、咳嗽等病徵，則須主動申報。香港不同界別均歡迎安排，認為有助加快過關速度，促進兩地人員商貿往來。

內地海關總署公布，11月1日零時起，出入境人員不用再填報俗稱黑碼的「出入境健康申明卡」，但有發熱、咳嗽、呼吸困難、嘔吐、腹瀉、皮疹、不明原因皮下出血等傳染病症狀，或已診斷患有傳染性疾病的出入境人員，須主動向海關作健康申報，並配合做好體溫檢測、流行病學調查、醫學排查和採樣檢測等衛生檢疫工作。海關總署表示，如有隱瞞或逃避檢疫的，將承擔相應法律責任；引起檢疫傳染病傳播或者有傳播嚴重危險的，承擔相應刑事責任。

日前已有消息傳出，內地當局於11月1日取消黑碼，行政長官李家超昨於內地正式公布前回應有關提問時表示，政府不時反映對於整體口岸管理方面的意見，當局非常希望見到，任何可以令口岸人流管控更加暢順的措施。