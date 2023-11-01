內地今起取消「黑碼」健康申報 發燒咳嗽不主動申報須負法律責任

實施逾3年俗稱「黑碼」的出入境健康申報安排，內地海關總署今日凌晨零時起取消，但旅客若出現發熱、咳嗽等病徵，則須主動申報。香港不同界別均歡迎安排，認為有助加快過關速度，促進兩地人員商貿往來。
內地海關總署公布，11月1日零時起，出入境人員不用再填報俗稱黑碼的「出入境健康申明卡」，但有發熱、咳嗽、呼吸困難、嘔吐、腹瀉、皮疹、不明原因皮下出血等傳染病症狀，或已診斷患有傳染性疾病的出入境人員，須主動向海關作健康申報，並配合做好體溫檢測、流行病學調查、醫學排查和採樣檢測等衛生檢疫工作。海關總署表示，如有隱瞞或逃避檢疫的，將承擔相應法律責任；引起檢疫傳染病傳播或者有傳播嚴重危險的，承擔相應刑事責任。
日前已有消息傳出，內地當局於11月1日取消黑碼，行政長官李家超昨於內地正式公布前回應有關提問時表示，政府不時反映對於整體口岸管理方面的意見，當局非常希望見到，任何可以令口岸人流管控更加暢順的措施。
向外反映內地管控已回復至疫前
對正式取消措施，全國政協常委、廠商會永遠榮譽會長施榮懷表示，工商界歡迎新安排，不過他補充指，必要的商務活動不受「黑碼」影響，新安排只是向外界發放清晰訊息，內地當局對疫情管控已回復至以前，提供更便利安排，歡迎世界各地人士到內地投資營商。
全國人大常委、民建聯李慧琼指，雖然申報過程不繁複，但到關口亦經常要排隊掃碼，相信新安排可更便利。她又指，總署不斷推出優化措施，聆聽市民心聲，並形容今天是標誌性的一天，反映香港與內地的出入境已經完全恢復到疫情前的安排。
工聯會理事長黃國形容，取消黑碼是等候很久的好消息，可便利兩地人員往來；指中港通關後，每日大批人經陸路往返兩地，對健康申報安排，不少過境人士都覺拖慢了過關時間，更對長者造成困擾，其辦事處過去一個月已接到十多宗長者求助，希望協助處理健康申報取得「黑碼」；亦有市民指假日人多擠逼時，有時已毋須掃碼，反映措施已沒有實際需要。
工會︰慳一兩分鐘也是好事
貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手歡迎新安排，指有工友過關時因忘記黑碼時限已過，需要再申請，致花時間停留處理，並出現人龍，他認為取消掃碼更便利通關和節省時間，形容「慳到一兩分鐘」也是好事。