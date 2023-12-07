內地來港學生向入境處遞交水電費單 涉虛假文書囚12個月

內地來港學生向入境處交水電費單 被囚12個月 (資料圖片)

入境處今日(7日)表示，一名來港就讀的內地女子被控兩項向入境處職員作出虛假申述及兩項使用虛假文書的罪名，於今日(7日)在沙田裁判法院被判監禁12個月；提醒市民，任何人士向入境事務處職員作出虛假申述，即屬違法；例者會被檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款港幣十五萬元及入獄14年。而任何人士如製造、管有或使用虛假文書，即屬違法，一經定罪，最高可被判入獄14年。

為丈夫女兒請受養人進入許可 提交虛假公用設施帳單 34歲被告於今年6月獲准來港就讀碩士課程，並於7月為其丈夫及女兒向入境處申請受養人進入許可。被告在該申請中，向入境處遞交一份水費帳單及一份電費帳單作為其在香港的住址證明。入境處職員於處理該申請的過程中，對上述文件的真確性存疑，因而向相關公用單位核查，並確認所遞交的公用設施帳單均為虛假文書。被告其後與入境處職員會面，仍堅稱自己居住於上述虛假公共設施帳單上所載住宅地址。入境處遂向被告展開調查。