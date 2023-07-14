內地六創投基金投資達10億 支持城大HK Tech 300初創企業

香港城市大學今日（14日）與六間內地創投基金簽署合作備忘錄，建立高達約10億人民幣共同投資合作關係，攜手支持HK Tech 300具發展潛力的初創企業蓬勃發展。城大今亦舉行了「HK Tech 300全國創新創業千萬大賽」（全國千萬大賽）頒獎禮，14間來自內地七個賽區及香港的初創隊伍約300參賽隊伍中脫穎而出，獲得城大HK Tech 300全面培育服務及創新創業支援。

出席典禮的創新科技及工業局副局長張曼莉女士致辭時表示，特區政府致力建立蓬勃的創科生態圈，將會推出「產學研1+計劃」，以配對形式為每個具潛力發展成為企業的科研團隊提供最高一億元的資助。她亦藉此感謝城大在促進創新創業，以及響應政府在推動青年發展、科技初創企業發展以及促進內地與香港的創科合作方面所作的努力和貢獻。

城大校長梅彥昌致謝辭時指出，6間創投基金提供約10億人民幣的共同投資，將進一步協助初創企業將其創新科技方案於各地轉化應用，期望繼續與不同學科、領域、行業以至城市攜手合作，包括積極參與「產學研+計劃」等推動大學科研成果落地轉化的計劃，以科研回饋社會。

第二屆全國千萬大賽 內地賽區增至九個

與城大簽署備忘錄的六間內地創投基金分別是聯想創投集團、國宏嘉信（深圳）股權投資管理有限公司、深圳前海恒邦股權投資有限公司、深圳市投控東海投資有限公司、深圳中科先進產業私募股權基金管理有限公司，以及微禾創業投資（珠海橫琴）有限公司。

城大同場舉行第二屆全國千萬大賽啟動禮，宣布內地賽區將增至九個，加入重慶和無錫，啟動禮在一眾主禮嘉賓以及九個賽區的政府與合作機構代表共同參與見證。