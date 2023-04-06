內地團分流上觀光船用膳 45分鐘船程享維港景

一向提供海上晚餐、停泊在北角渡輪碼頭的「洋紫荊維港遊」，昨早駛往觀塘汽車渡輪碼頭，接載共約五、六十人的3個旅行團上船食飯。船公司提供4款不同菜式的團餐，價格每位由64至160元不等，最貴一款有鮑魚、炒蟹、雞絲翅和燒鴨等。而昨上船的3個旅行團均選擇最便宜的「64元團餐」，提共7餸一湯連白飯，當中有胡椒豬肚、麻婆豆腐和咖喱雞等。

內地廉價旅遊團近日再次因午膳食「團餐」時迫爆土瓜灣及紅磡一帶，影響當區居民出行。「洋紫荊維港遊」觀光船餐廳昨日(5日)起一連三日由北角改為停泊在觀塘汽車渡輪碼頭，為內地旅行團提供午膳服務，當中向旅行社提供4種不同價格團餐，由64元一位起；而旅客不單可「船上用餐」，可更在維港「兜一轉」。昨有參與遊客表示滿意安排，船公司負責人指，昨日只接待一輪內地旅行團，需視乎反應，考慮是否增加班次。

駛至會展對開折返觀塘

旅客上船後，「洋紫荊維港遊」由觀塘出發至灣仔會展對開海面，折返觀塘，全程約45分鐘，遊客用膳後還可到甲板欣賞維港景色。不少遊客在用膳後到甲板欣賞風景及拍照，來自黑龍江的馬小姐首次來港，她表示在船上用膳的體驗不錯，「又能看風景，又能坐船，又能吃美食」，又形容維港景色美麗，是「嚮往的地方」。另有遊客說首次在海上吃飯很開心，但認為45分鐘船程略短。

盼當局可開放更多上落碼頭

船公司中午時段可提供兩輪午膳時段；洋紫荊維港遊營運總監葉定國表示，為方便旅客，特別將船駛至觀塘「上落客」。他估計昨日是清明節旅客較少，故只開出一班船並只招待5枱旅客；並透露每班船要有15枱客才能平衡成本，希望政府可開放更多碼頭，如紅磡及尖沙咀讓旅客上船，亦方便旅行團編排行程，而上船用膳安排料可協助紓緩土瓜灣一帶交通問題，並達致雙贏局面。

旅監局昨日亦有派員上船協助，行政總裁方安妮稱昨早交通和人流安排理想，不論上落船或泊車等都非常暢順，又認為船上用膳新安排非常好。當局將觀察未來數日情況，稍後會再與業界開會商討內地團事宜。