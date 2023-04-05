內地團到「洋紫荊維港遊」船上用餐　最平團餐64元有七餸一湯

內地低價旅行團早前「迫爆」土瓜灣和紅磡，對社區造成滋擾。旅遊業監管局、旅遊業議會和旅遊業界為改善有關情況，今日(5日)起一連3日安排旅行團，到一向提供海上晚餐的「洋紫荊維港遊」觀光船餐廳享用午膳。
原本停泊在北角渡輪碼頭的「洋紫荊維港遊」，早上11時許駛往觀塘汽車渡輪碼頭，接載3個旅行團上船食飯，團餐價格由每位64至160元不等。今日中午的3個旅行團共有約60人，均選擇最便宜的64元團餐，提供七餸一湯連白飯。
64元團餐七餸一湯包括：
- 西湖牛肉蛋花羹
- 味菜胡椒豬肚
- 高麗菜回窩魚片
- 港式咖喱雞球
- 花生蓮藕炆腩肉
- 麻婆豆腐
- 雲耳肉鬆煮蘿蔔
- 上湯蒜子浸時蔬
- 絲苗白飯
內地低價旅行團之前「迫爆」土瓜灣
負責人料每輪最少15枱才平衡成本
「洋紫荊維港遊」會從觀塘出發至灣仔會展對開海面，然後折返觀塘，全程約45分鐘航程，遊客用膳後還可到甲板欣賞維港景色。船公司營運總監葉定國表示，每輪最少要有15枱客人才能平衡成本，相信要一段時間旅行團才會習慣，希望可協助紓緩土瓜灣一帶交通問題。
旅監管今日亦有派員上船協助，行政總裁方安妮稱今日早上交通和人流安排理想，不論上落船或泊車等都非常暢順，又認為船上用膳新安排非常好。當局將觀察未來數日情況，稍後會再與業界開會商討內地團事宜。