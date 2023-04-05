內地團到「洋紫荊維港遊」船上用餐　最平團餐64元有七餸一湯

內地低價旅行團早前「迫爆」土瓜灣和紅磡，對社區造成滋擾。旅遊業監管局、旅遊業議會和旅遊業界為改善有關情況，今日(5日)起一連3日安排旅行團，到一向提供海上晚餐的「洋紫荊維港遊」觀光船餐廳享用午膳。

原本停泊在北角渡輪碼頭的「洋紫荊維港遊」，早上11時許駛往觀塘汽車渡輪碼頭，接載3個旅行團上船食飯，團餐價格由每位64至160元不等。今日中午的3個旅行團共有約60人，均選擇最便宜的64元團餐，提供七餸一湯連白飯。