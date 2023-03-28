內地團街頭「立食」兩餸飯　旅監局：年長團友肚餓

近日有平價旅行團重臨紅磡及土瓜灣，網上有照片流傳內地團友站立在街頭食「兩餸飯」及杯麵等，旅監局行政總裁方安妮表示，明白觀感上「唔好睇」，鼓勵旅行社之間協調行程，分流旅客到其他地區，已與政府開會，協助統籌。

方安妮今日在一個電台節目中表示，早前有內地旅行團旅客要在街邊食兩餸飯事件，已向有關旅行社了解，得悉因有年長團友表示在等候用膳期間感到肚餓，要求提早進餐，在導遊帶領下買飯盒，明白觀感上不好看，但導遊有妥善照顧旅客，並無違規，做法可以理解，亦無收到旅客投訴，涉事旅行社已表明不再重蹈覆徹；而近日流傳有內地旅客在淺水灣街頭食杯麵的照片，則未有旅行社報告事件，未能確定是否內地旅行團團友。

鼓勵旅行社分流旅客到其他地區

方安妮表示，紅磡及土瓜灣一帶有兩間食肆專做團餐，為免影響居民生活，會考慮要求食肆為入境團設立預約系統，團友輪候用餐期間應在旅遊巴上等候，強調不希望有旅客對當區造成阻塞，影響民生。會鼓勵旅行社之間協調行程，分流旅客到其他地區，旅監局已與政府開會，協助統籌。