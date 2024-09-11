內地團11人疑食物中毒 旅監局：有團友進食自備食物

兩個內地旅行團昨在土瓜灣購物期間，有十多人報案稱感到屙嘔不適，懷疑食物中毒，當中11名團友需要送院治理。旅遊業監管局表示，兩團前日分別到過同區的嘉樂軒午膳及金港薈晚膳，其間有團友另外進食自行帶備的食物，又引述有關食肆稱沒有供應龍蝦菜式。
多名旅客昨日中午在土瓜灣一間鐘表公司參觀和購物期間，感到屙嘔不適，懷疑食物中毒，當中11人之後獲送伊利沙伯醫院治理。旅行團團長鄒從軍相信，團友前晚進食晚餐後便開始上吐下瀉，「到今(昨)天上午就一個一個倒下，一個一個肚瀉、不舒服。」從團友提供照片可見，有旅客在街頭嘔吐和躺在長椅休息，亦有人在旅遊巴休息期間仍拿著嘔吐袋。
有關餐廳稱無供應龍蝦
文化體育及旅遊局長楊潤雄高度重視訪港旅客福祉，旅遊事務署已指示旅監局了解近期兩宗旅客食物中毒事件，並配合食安中心調查。
旅監局表示，事件涉及兩個分別有32人和31人的旅行團，合共有11人感到不適到醫院求醫，又稱兩團前日抵港後先後到土瓜灣嘉樂軒午膳及金港薈晚膳，團友除到有關餐廳用膳外，亦曾另外進食自行帶備的食物，相關食物將送往衛生防護中心檢驗。旅監局並引述有關食肆稱，並無供應龍蝦菜式。
衛生防護中心表示，旅行團午餐在嘉樂軒曾進食紅燒肉、紅燒豆腐和回鍋肉等，晚餐則在金港薈進食白灼蝦、雞翼和蒸蛋等，中心已聯同食安中心視察金港薈和抽取食物樣本化驗，並指示金港薈即時停止營業，清洗消毒處所和改善食物烹調流程和衛生。中心又不排除食物受交叉污染、食物過早預製及沒有徹底翻熱等原因，導致食物中毒。
兩食肆同日2000旅客無恙
除11名送院團友外，其餘未有感到不適的52人已繼續行程和按原定計劃昨日離港。旅監局指，前日分別有728名和1,372名旅行團旅客在金港薈及嘉樂軒用膳，當局已向相關旅行團的旅行代理商確認，沒有其他旅客出現類似病徵。翻查資料，金港薈今年7月曾發生兩宗食物中毒個案，涉及13名隨內地入境旅行團到港的人士。