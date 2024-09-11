內地團11人疑食物中毒 旅監局：有團友進食自備食物

兩個內地旅行團昨在土瓜灣購物期間，有十多人報案稱感到屙嘔不適，懷疑食物中毒，當中11名團友需要送院治理。旅遊業監管局表示，兩團前日分別到過同區的嘉樂軒午膳及金港薈晚膳，其間有團友另外進食自行帶備的食物，又引述有關食肆稱沒有供應龍蝦菜式。

多名旅客昨日中午在土瓜灣一間鐘表公司參觀和購物期間，感到屙嘔不適，懷疑食物中毒，當中11人之後獲送伊利沙伯醫院治理。旅行團團長鄒從軍相信，團友前晚進食晚餐後便開始上吐下瀉，「到今(昨)天上午就一個一個倒下，一個一個肚瀉、不舒服。」從團友提供照片可見，有旅客在街頭嘔吐和躺在長椅休息，亦有人在旅遊巴休息期間仍拿著嘔吐袋。